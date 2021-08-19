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Бритни Спирс обвинили в нападении на домработницу

По словам представителя полиции, пострадавшая заявила, что Спирс ударила ее во время ссоры

Фото: Global Look Press

Американская певица Бритни Спирс находится под следствием по делу о нападении на свою домработницу, полиция проводит расследование. Об этом ​сообщает USA Today со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам представителя полиции, Бритни была вовлечена в конфликт с сотрудницей своего дома в Южной Калифорнии в понедельник около 10:25. Женщина заявила, что Спирс «ударила ее» во время ссоры. Он добавил, что о травмах не сообщалось и инцидент был классифицирован как мелкий проступок.

Как отмечается, сначала домработница обратилась к помощникам шерифа с просьбой приехать к дому певицы, но затем решила подать заявление в участке самостоятельно. Полицейские в это время пытались связаться со Спирс, однако она отказалась с ними разговаривать.

Адвокат певицы Мэтью Розенгарт, который сейчас представляет Спирс в деле о том, чтобы ее отец был отстранен от ее опекунства, рассказал, что весь этот конфликт не больше, чем «раздутая сенсация для таблоидов» и кто угодно может предъявить подобное обвинение.

Результаты расследования полиция направит в прокуратуру для возможного рассмотрения обвинений в совершении правонарушения.

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