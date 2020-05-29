"Азиза дрожала как осиновый лист": подруга раскрыла пикантные подробности свадьбы звезды

Вчера певица Азиза впервые в своей жизни вышла замуж. Её избранником стал итальянец Алессандро Лортэ, который младше звезды на 16 лет.

Церемония прошла под грифом строгой секретности. Именно поэтому на торжество Азиза позвала только самых близких. Среди гостей церемонии была и подруга артистки, звёздный дизайнер Аника Керимова, которая создала для певицы свадебное платье, усыпанное драгоценными камнями Сваровски.

– Всё прошло на высшем уровне, – рассказала Аника. – В ЗАГСе было устроено целое театрализованное представление. Роспись снимали на видеокамеры – это сказочное действо вскоре покажут по телевизору. Все было очень изящно, и со вкусом. Гости были в восторге и от Азизы, и от Алессандро. Кричали им: «Горько!»

По словам Керимовой, перед свадьбой Азиза сильно волновалась. И справиться с переживаниями никак не могла, потому что казусы происходили одни за другим.

– Азиза дрожала, как осиновый лист, – продолжает Аника. – Переживала: всё-таки она выходила замуж впервые в жизни. К тому же, постоянно случались какие-то казусы.

Платье нам пришлось шить за два дня, потому что Азиза похудела и ей стали велики все наряды. Перед свадьбой выяснилось, что нет подходящих под свадебное платье туфлей. В тех, которые имелись, Азизе было некомфортно. Пришлось покупать уже в день свадьбы новые.

Понятно, что всё это отнимало и время, и нервы. Азиза переживала. «Если что, пойду босой! – говорила она. – Я раньше на сцене пела босиком. Лёнька Агутин это увидел и стал практиковать потом тоже».

– Ночью Азиза тоже глаз почти не сомкнула, – продолжает Аника. – Все вопросы контролировала лично. И видите, как все хорошо получилось. Азиза достойна такой свадьбы.