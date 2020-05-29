Просто конфетка: Азиза официально вышла замуж за молодого итальянца

Певица Азиза сегодня стала законной женой. В ЗАГСе подмосковного Сергиева-Посада звезда официально узаконила свои отношения с итальянцем Александром Лортэ. Певица буквально светилась от счастья, ведь она впервые в своей жизни узаконила отношения официально.

В ЗАГСе певица появилась в роскошном свадебном платье от звёздного дизайнера Аники Керимовой. Наряд звёзд был усыпан драгоценными кристаллами Сваровски. Дополняла образ звезды пышная юбка и восточная чалма.

– Она сегодня просто конфетка! – не могли скрыть эмоций гости.

– Мы изготовили платье для Азизы за два дня буквально, – объяснила нам сама Аника. – Трудились и днём, и ночью для того, чтобы Азиза стала самой красивой невестой! Она этого заслуживает как никто другой. Кажется, что все получилось.