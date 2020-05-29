Сегодня, в 16:33

Просто конфетка: Азиза официально вышла замуж за молодого итальянца

Свадьба должна была состояться ещё в июне, но была перенесена на август

Фото: Instagram

Певица Азиза сегодня стала законной женой. В ЗАГСе подмосковного Сергиева-Посада звезда официально узаконила свои отношения с итальянцем Александром Лортэ. Певица буквально светилась от счастья, ведь она впервые в своей жизни узаконила отношения официально.

В ЗАГСе певица появилась в роскошном свадебном платье от звёздного дизайнера Аники Керимовой. Наряд звёзд был усыпан драгоценными кристаллами Сваровски. Дополняла образ звезды пышная юбка и восточная чалма.

– Она сегодня просто конфетка! – не могли скрыть эмоций гости.

– Мы изготовили платье для Азизы за два дня буквально, – объяснила нам сама Аника. – Трудились и днём, и ночью для того, чтобы Азиза стала самой красивой невестой! Она этого заслуживает как никто другой. Кажется, что все получилось.

Напомним, что со своим женихом Азиза познакомилась в прошлом году и сразу поняла: он – её судьба. Свадьбу они были должны сыграть в июне. Но торжество перенесли на август.

– Я счастлива! – закричала певица после регистрации брака и стала целоваться со своим итальянцем. Горько длилось несколько минут.

Кстати, на церемонию звезда не стала звать многочисленных гостей и звёздных коллег. На росписи артистки присутствовали лишь самые близкие. Так захотела сама певица.

– Сейчас не время шиковать, – объяснила звезда.

Сразу после регистрации брака певица вместе с гостями отправилась в ресторан – отмечать свой первый в жизни официальный брак.

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