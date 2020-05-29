"Новый поворот": свадебное платье Азизы спешно перешивают из-за казуса

Считанные дни остались до первой в жизни свадьбы певицы Азизы. Совсем скоро легендарная артистка выйдет замуж за своего избранника – итальянца Алессандро Лортэ. Вчера певица вместе с корреспондентами Sobesednik.ru побывала на контрольной примерке свадебного платья.

Свадебные платья – их будет несколько – для Азизы шьёт известный дизайнер Аника Керимова, в чьих нарядах можно увидеть Наташу Королеву, Анастасию Волочкову, Ларису Долину и других знаменитостей. Изначально предполагалось, что во время торжества Азиза сменит два наряда. На вчера всё изменилось.

– Азиза к свадьбе очень похудела, поэтому все платья ей оказались велики, – рассказывает Аника. – Сейчас нам придётся все ушивать. От одного платья – самого дорого – Азиза отказалась. Она считает, что сейчас не время шиковать. Мол, поклонники её не поймут.

Наряд, в котором звезда появится в ЗАГСе, тоже не из дешёвых. Он расшит драгоценными кристаллами Сваровски. Особая изюминка – оригинальная пышная юбка, которую наверняка по достоинству оценят её поклонники. Примерив платье, Азиза пришла в настоящий восторг. Такой невестой она себя и ожидала увидеть!