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"Новый поворот": свадебное платье Азизы спешно перешивают из-за казуса

Звезда перед бракосочетанием сильно преобразилась

Считанные дни остались до первой в жизни свадьбы певицы Азизы. Совсем скоро легендарная артистка выйдет замуж за своего избранника – итальянца Алессандро Лортэ. Вчера певица вместе с корреспондентами Sobesednik.ru побывала на контрольной примерке свадебного платья.

Свадебные платья – их будет несколько – для Азизы шьёт известный дизайнер Аника Керимова, в чьих нарядах можно увидеть Наташу Королеву, Анастасию Волочкову, Ларису Долину и других знаменитостей. Изначально предполагалось, что во время торжества Азиза сменит два наряда. На вчера всё изменилось.

– Азиза к свадьбе очень похудела, поэтому все платья ей оказались велики, – рассказывает Аника. – Сейчас нам придётся все ушивать. От одного платья – самого дорого – Азиза отказалась. Она считает, что сейчас не время шиковать. Мол, поклонники её не поймут.

Наряд, в котором звезда появится в ЗАГСе, тоже не из дешёвых. Он расшит драгоценными кристаллами Сваровски. Особая изюминка – оригинальная пышная юбка, которую наверняка по достоинству оценят её поклонники. Примерив платье, Азиза пришла в настоящий восторг. Такой невестой она себя и ожидала увидеть!

– Не жмёт? – поинтересовались мы у певицы.

– Не жмёт! Мне, наоборот, все большое сейчас.

А вообще меня только жмут теперь страстные объятия моего избранника Алессандро Лортэ. Что касается платья, то его сейчас будут ушивать. Аника, успеете?

– Да, все мастера будут работать исключительно над созданием свадебного платья, – успокоила звезду Керимова.

Посовещавшись с Аникой, Азиза решила добавить в свой праздничный наряд нотку пикантности. Платье решили украсить длинным поясом, расшитым все теми же драгоценными кристаллами Сваровски.

– Времени совсем мало, но постараемся успеть, – заявила Аника. – На свадьбе Азиза будет конфеткой: очень дорогой и вкусной! Она, конечно, очень волнуется перед грядущим торжеством. Говорит, каждый день думает: не отложить ли… Но откладывать уже некуда – время бракосочетания назначено.

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