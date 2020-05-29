"Новый поворот": свадебное платье Азизы спешно перешивают из-за казуса
Звезда перед бракосочетанием сильно преобразилась
Считанные дни остались до первой в жизни свадьбы певицы Азизы. Совсем скоро легендарная артистка выйдет замуж за своего избранника – итальянца Алессандро Лортэ. Вчера певица вместе с корреспондентами Sobesednik.ru побывала на контрольной примерке свадебного платья.
Свадебные платья – их будет несколько – для Азизы шьёт известный дизайнер Аника Керимова, в чьих нарядах можно увидеть Наташу Королеву, Анастасию Волочкову, Ларису Долину и других знаменитостей. Изначально предполагалось, что во время торжества Азиза сменит два наряда. На вчера всё изменилось.
– Азиза к свадьбе очень похудела, поэтому все платья ей оказались велики, – рассказывает Аника. – Сейчас нам придётся все ушивать. От одного платья – самого дорого – Азиза отказалась. Она считает, что сейчас не время шиковать. Мол, поклонники её не поймут.
Наряд, в котором звезда появится в ЗАГСе, тоже не из дешёвых. Он расшит драгоценными кристаллами Сваровски. Особая изюминка – оригинальная пышная юбка, которую наверняка по достоинству оценят её поклонники. Примерив платье, Азиза пришла в настоящий восторг. Такой невестой она себя и ожидала увидеть!
– Не жмёт? – поинтересовались мы у певицы.
– Не жмёт! Мне, наоборот, все большое сейчас.
А вообще меня только жмут теперь страстные объятия моего избранника Алессандро Лортэ. Что касается платья, то его сейчас будут ушивать. Аника, успеете?
– Да, все мастера будут работать исключительно над созданием свадебного платья, – успокоила звезду Керимова.
Посовещавшись с Аникой, Азиза решила добавить в свой праздничный наряд нотку пикантности. Платье решили украсить длинным поясом, расшитым все теми же драгоценными кристаллами Сваровски.
– Времени совсем мало, но постараемся успеть, – заявила Аника. – На свадьбе Азиза будет конфеткой: очень дорогой и вкусной! Она, конечно, очень волнуется перед грядущим торжеством. Говорит, каждый день думает: не отложить ли… Но откладывать уже некуда – время бракосочетания назначено.
Теги: #Азиза, #Аника Керимова, #Знаменитости, #новости звезд
Рубрика: Шоу-бизнес