Звезды в шоке: Никас Сафронов рассказал о недовольстве артистов из-за свадьбы Азизы

Новость о том, что певица Азиза сегодня вышла замуж за итальянца Алессандро Лортэ, который младше неё почти на 16 лет, произвела эффект разорвавшейся бомбы. Дело в том, что звёздные коллеги поздравляют невесту только дистанционно: на этот праздник своих друзей-артистов Азиза не пригласила.

И хотя многие знаменитости не поняли этого уединения, самый известный художник страны Никас Сафронов, который дружен с певицей долгие годы, поддерживает решение звезды отметить праздник без коллег.

– Я рад за Азизу, – говорит Никас. – Это прекрасно, что она нашла достойного мужчину и вышла за него замуж. Азиза – красивая женщина, которая давно уже заслужила счастья.

Художник знает, что в ЗАГСе подмосковного города Сергиев-Посад, где артистка зарегистрировала брак с итальянцем, были только самые близкие. И понимает, почему Азиза решила отметить это важное событие в камерной атмосфере.

– Это её право – провести свадьбу так, как хочется, – продолжает Сафронов. – Как я слышал, некоторые коллеги обиделись, что она не пригласила их на торжество. Но, вероятно, Азиза старается быть осторожной в такое непростое время и, на мой взгляд, поступает правильно. Давайте не забывать: в мире, и в нашей стране в том числе, все ещё продолжается пандемия коронавируса – опасно собирать большое количество людей.

То, что мероприятие прошло в узком кругу, как мне кажется, говорит ещё и о том, что Азиза вышла замуж по любви. Влюбился человек – и не хочет публично делиться своим счастьем. Я уверен, что у них все будет прекрасно. Она – восточная женщина, умеет и влюбить, и обольстить, быть и хозяйкой, и женой.

Разница в возрасте между молодыми меня не смущает. Азиза – очень темпераментная, яркая, харизматичная. Она даст фору любой молодой девушке. Её мужу с ней скучать точно не придётся.