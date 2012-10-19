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У кошек Петра Мамонова появился свой сайт. Его открыли, чтобы спасти питомцев музыканта

После смерти рок-звезды, вдове Мамонова сложно содержать в одиночку более 20 животных

Фото: Russian Look

Вдова Петра Мамонова Ольга обратилась за помощью - ей не хватает средств на то, чтобы содержать два десятка кошек и пса, которых приручил музыкант. По ее словам, питомцы, живущие в Подмосковной деревне Ефраново, не стерильны - среди них много больных и старых животных.

Помощь Ольге Мамоновой смог оказать Фонд защиты городских животных, который взял кошек музыканта под опеку. Сотрудники фонда создали специальную страничку в интернете, которая должна помочь животным найти новый дом.

-Ольга Ивановна все еще лечится от коронавируса, ей нужна помощь. Об усыплении животных речи не идет, но нужна помощь с покупкой корма и стерилизацией, — рассказали сотрудники Фонда проекту “Открытые НКО”.
Фото: mamonovcats.ru

В благотворительной организации уточняют, что тем, кто захочет забрать животных Петра Мамонова, нужно написать в директ аккаунтов @urbananimalfund и @kotoburo в Instagram.

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Фото: mamonovcats.ru
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