У кошек Петра Мамонова появился свой сайт. Его открыли, чтобы спасти питомцев музыканта

Вдова Петра Мамонова Ольга обратилась за помощью - ей не хватает средств на то, чтобы содержать два десятка кошек и пса, которых приручил музыкант. По ее словам, питомцы, живущие в Подмосковной деревне Ефраново, не стерильны - среди них много больных и старых животных.

Помощь Ольге Мамоновой смог оказать Фонд защиты городских животных, который взял кошек музыканта под опеку. Сотрудники фонда создали специальную страничку в интернете, которая должна помочь животным найти новый дом.