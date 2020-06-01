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Елена Воробей выложила очередной скетч с новым персонажем – еврейкой Софой Рабинович

Полгода назад артистка начала публиковать короткие ролики Софы Рабинович в классическом формате "еврейских анекдотов"

Фото: Global Look Press, скриншот

Елена Воробей

Юмористка Елена Воробей начала осваивать TikTok-формат, но пока лишь на площадке своего Instagram-аккаунта.

Полгода артистка начала серию роликов со своим новым сценическим персонажем – взрослой еврейкой Софой Рабинович.

Хотя звезда и пытается освоить новый формат, но юмор получается исключительно в традициях раннего постсоветского «Аншлага».

Например, сегодня юмористка опубликовала скетч, где Софа Рабинович возмущается, что муж заварил новый чайный пакетик.

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