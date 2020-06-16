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"Хороша царица": 65-летняя Лариса Долина поразила поклонников новым образом

Весной певица решила завести собственную страничку в Instagram, дав повод для радости многочисленным фанатам

Фото: Instagram

Известная российская певица Лариса Долина оказалась в числе тех отечественных знаменитостей, кто продолжительное время игнорировал существование социальной сети Instagram. Лишь в марте этого года Лариса Александровна решила завести собственную страничку на этой платформе, чем обрадовала многочисленную армию поклонников.

С тех пор артистка публикует самые разные материалы, вспоминая прошлое, делясь планами на будущее и, разумеется, показывая фанатам настоящее. Так, совсем недавно на ее страничке появилась новая публикация, к которой певица прикрепила новый снимок. На этом фото Долина позирует лежа в роскошном платье бледно-розового цвета. А дополнить пост Лариса Александровна решила стихами, правда сразу предупредила, что текст не авторский – это лишь ее интерпретация перевода песни Anastasia под названием Made For Loving You.

И эта публикация привела подписчиков артистки в полный восторг. Многие из них в комментариях восхищаются не только роскошным образом артистки, но и ее талантом сочинять стихи, поскольку перевести уже существующий текст, адаптировав его к русскому языку, все-таки дано не каждому.

«Какой шикарный образ»;

«Очень идет розовый цвет!»;

«Роскошное фото! И текст»;

«Роскошная леди и очаровательный образ»;

«Хороша царица»;

«Боги, что за красота»;

«Жалею, что раньше у Вас не было инстаграм»;

«Потрясающая фотография!» – отмечают подписчики.

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