Просто караул: приревновавшая к Ларисе Долиной Терешкович избила Гогена

Гоген Солнцев вновь стал жертвой нападения своей супруги-пенсионерки Екатерины Терешкович. На днях Катя обнаружила в его телефоне весьма пикантные снимки в обнимку с Ларисой Долиной и устроила жуткий скандал. Об инциденте Sobesednik.ru рассказал сам Гоген Солнцев.

- Я уже давно уговариваю Катю вакцинироваться, - рассказывает Гоген. – Я ей даже ультиматум поставил: буду общаться только с теми, кто сделал две прививки. Поймите, Катя находится в группе риска. Она должна сама это понимать. Но Катя ни в какую не хочет колоться.

Из-за этого в семье Гогена каждый день разгораются скандалы. На днях Катя и вовсе избила Солнцева. На сей раз – из-за Ларисы Долиной.

- Она увидела в моем телефоне наши фотографии с Ларисой Александровной и приревновала меня к ней, - продолжает Гоген. – Я объяснил Кате, что между нами ничего не было. Я всего лишь восхищаюсь талантом нашей народной артистки. Конечно, Долина – роскошная женщина, мечта любого мужчины. Но мы всего лишь увиделись на закрытой вечеринке. Более того, Лариса Александровна недавно перенесла ковид и уже не опасна для окружающих. Но Катя ничего и слышать не захотела. Налетела на меня с кулаками. Теперь все руки в синяках, кости болят от ее ударов.

Теперь Терешкович планирует встретиться с Долиной лично и выяснить с ней отношения тет-а-тет.

- Она где-то раздобыла адрес подмосковного дома Ларисы Александровны и уже третий день караулит ее возле поселка, - вздыхает Гоген. – Просто караул, что происходит!