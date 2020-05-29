Госдума, вакцинация, любимый мужчина: Ирина Дубцова ответила на вопросы фанатов

Известная российская певица Ирина Дубцова на своей страничке в социальной сети Instagram устроила традиционный для отечественных звезд марафон ответов на вопросы поклонников. Примечательно, что в этот раз артистке среди стандартных вопросов, которые она, скорее всего, слышит не в первый раз, попалось несколько интересных. К примеру, кто-то из подписчиков поинтересовался у нее, когда она покажет своего избранника.

Сейчас Ирина Дубцова, что, впрочем, традиционно для последнего летнего месяца в случае с большинством российских звезд, находится в отпуске, наслаждаясь солнцем и морем на греческом острове Крит. Впрочем, не так давно артистка жаловалась поклонникам на то, что уже считает дни, которых до конца этого замечательного отдыха осталось совсем мало. Как бы там ни было, но даже пытаясь получить от завершающегося отпуска все, артистка нашла время для того, чтобы пообщаться с подписчиками и ответить на интересующие их вопросы.

К примеру, кто-то из фанатов поинтересовался у знаменитости, что она ценит больше: любовь или деньги. В этом плане ответ исполнительницы оказался ожидаемым. «Любовь», – коротко написала она.

Спросили у Дубцовой и о том, когда же она, наконец, представит общественности «того самого, о котором поет свои песни», и в этот раз ответ артистки может разочаровать поклонников, поскольку она, похоже, делать этого не собирается. «Он стесняется», – резюмировала певица.