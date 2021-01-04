"Это жесткая месть": Ирина Дубцова грохнулась на сцене и рассмешила зрителей

В прежние годы на декабрьских корпоративах артисты зарабатывали целые состояния. В этом году из-за коронавируса количество концертов сильно сократилось. Впрочем, звезды все же смогли заработать.

Например, Ирина Дубцова пела на закрытом мероприятии 31 декабря. Свое выступление она запомнит надолго: в разгар концерта с певицей случилось ЧП. Артистка уверена: во всем виновата мистика.

На сцену звезда вышла в приподнятом настроении. Ведь у нее, как и у ее коллег, количество выступлений можно пересчитать по пальцам. Артистка пела и плясала, а после стала откровенничать…

– Я поругала 2020 год перед песней, – рассказывает Ирина. – Сказала, что уходящий год был не очень.

И тут же… грохнулась на сцене с высоты своих каблуков, просто запнувшись о шов. Так год мне отомстил.

Так что не ругайте 2020-й. Он принес все равно нам много хорошего, и не только плохого.

Увидев распластавшуюся на сцене звезду, гости не на шутку перепугались. К счастью, обошлось без переломов. Звезда быстро взяла себя в руки: поднялась и продолжила петь. Травмы из-за падения у нее оказались незначительными. Об этом инциденте она до сих пор вспоминает с юмором.

– Это было очень смешно, – говорит звезда. – Надеюсь, что у компании, у которой мы гуляли, было еще над чем поржать.

Сразу после концерта Дубцова рванула домой. Благо, что выступление проходило недалеко от ее дома. В результате певица успела к праздничному столу и речи президента. Праздник артистка отметила в кругу близких друзей, родственников и единственного сына.