"Ничего из себя не представляли": Калясина раскрыла причины распада группы "Тату"

Популярная группа «Тату» в свое время прекратила существование из-за существовавших разногласий между музыкантами и продюсерами, работавшими с солистками Леной Катиной и Юлией Волковой. О причинах распада коллектива впервые рассказала известная телеведущая Ася Калясина в интервью «Ленте».

Причем Калясина сразу отметила, что считает коллектив искусственно спродюсированной группой. «Сама по себе эта группа не существовала, она была искусственно спродюссированной. Поэтому существовала она только благодаря тому, какие люди вокруг нее собрались. И как только между этими людьми начались конфликты, группа распалась, поскольку ее солистки как творческие единицы из себя ничего особенного не представляли», – объяснила телеведущая, которая в те годы работала в компании Universal Music.

Кроме всего прочего, по словам Калясиной, Катина и Волкова чрезвычайно выматывались из-за гастролей. «Помню, как мы приезжали в какой-то французских город, их там в аэропорту встречают фанаты – примерно тысяча человек с плакатами. А они с трапа уже хотят домой. Они по большому счету не ценили этого, а потому так быстро все это потеряли», – добавила она.