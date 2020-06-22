"Покалечилась снова": Кристина Асмус испугала поклонников фотографией с перебинтованной головой

Известная российская актриса и телеведущая Кристина Асмус всегда с охотой проводила эксперименты над своей внешностью, не боясь при этом показаться кому-то слишком смешной или недостаточно привлекательной. И эта особенность позволяла ей всегда удивлять поклонников самыми невероятными образами. И похоже, что останавливаться на достигнутом бывшая супруга комика Гарика Харламова не собирается.

Не так давно на страничке актрисы в социальной сети Instagram появилась публикация с двумя прикрепленными снимками. Так, на первом фото артистка позирует с дочерью, которая навестила звездную маму на съемочной площадке. Однако второй снимок может показаться многим пугающим и в чем-то даже отталкивающим. На нем Асмус позирует с весьма болезненным лицом, перебинтованной головой и синяками под глазами. Впрочем, тревожиться за артистку поклонникам не стоит, поскольку столь странный вид – результаты работы гримеров.