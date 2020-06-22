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"Покалечилась снова": Кристина Асмус испугала поклонников фотографией с перебинтованной головой

На странице звезды в Instagram появилась публикация с шокирующим снимком

Фото: Instagram

Известная российская актриса и телеведущая Кристина Асмус всегда с охотой проводила эксперименты над своей внешностью, не боясь при этом показаться кому-то слишком смешной или недостаточно привлекательной. И эта особенность позволяла ей всегда удивлять поклонников самыми невероятными образами. И похоже, что останавливаться на достигнутом бывшая супруга комика Гарика Харламова не собирается.

Не так давно на страничке актрисы в социальной сети Instagram появилась публикация с двумя прикрепленными снимками. Так, на первом фото артистка позирует с дочерью, которая навестила звездную маму на съемочной площадке. Однако второй снимок может показаться многим пугающим и в чем-то даже отталкивающим. На нем Асмус позирует с весьма болезненным лицом, перебинтованной головой и синяками под глазами. Впрочем, тревожиться за артистку поклонникам не стоит, поскольку столь странный вид – результаты работы гримеров.

Нужно отметить, что сейчас Кристина Асмус находится на острове Шри-Ланка, где проходят съемки проекта под названием «Булки», ранее перенесенные из-за пандемии.

Примечательно, что, публикуя это фото, Асмус предупредила поклонников о том, что воспринимать его всерьез не стоит. Вот только убедило это далеко не всех.

«Постоянно шокируешь», «Зачем так пугать», «Я думал, покалечилась снова», – удивляются они.

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