Иллюзионист Сергей Сафронов рассказал о своей борьбе с раком

Поклонники известного российского иллюзиониста и телеведущего Сергея Сафронова были в буквальном смысле шокированы известиями о том, что врачи диагностировали у артиста онкологическое заболевание. С тех пор он не прекращает свою борьбу с недугом, а недавно дал интервью, в котором раскрыл некоторые подробности лечения. Причем, судя по его словам, в этом вопросе наметился определенный прогресс, который позволяет с оптимизмом смотреть в будущее и уделять больше времени любимой работе.

«Лечение с помощью лучевой терапии и химиотерапии уже подошло к концу. В этом смысле все хорошо. Мы довольно плодотворно работаем над подготовкой нового шоу, над рядом новых проектов, все просто замечательно. Я бы рекомендовал вам регулярно проходить диспансеризацию», – заявил иллюзионист и пообещал поклонникам увидеться на новых выступлениях.

Стоит напомнить, что о своем недуге Сергей Сафронов узнал совершенно случайно. Это произошло в марте текущего года во время прохождения планового медицинского осмотра. Врачи тогда выявили у артиста лимфому Ходжкина.