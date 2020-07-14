Вчера, в 18:01

"В ее семье было далеко не все в порядке": Психолог не увидела мистики в смерти Легкоступовой

По мнению эксперта, артистка могла бы прожить очень долгую жизнь, если бы не совершила ряд необдуманных поступков

Фото: Личный архив

По анализу поведения человека возможно сделать выводы не только о его характере, но о и судьбе в целом. Психолог, физиогномист и специалист «поведенческого анализа» по видео- и фотокадрам Полина Шаховская-Книна в гибели певицы Валентины Легкоступовой ничего сверхъестественного не усмотрела. 

– Никакой загадки и тайны, как это пытались представить зрителям многочисленные ТВ-шоу, в смерти Валентины нет! Это банальная история уже зрелой женщины в смысле возраста – но абсолютно незрелой личности.

К своим почти 55 она не смогла устроить женскую судьбу и была готова выскочить буквально за первого встречного. Об этом говорят кадры с ее свадьбы с Юрием Фирсовым, а также «послесвадебные» телепередачи об этой бракосочетании. 

«Лишь бы не остаться одной!» – читается в каждом движении Валентины. Рядом хоть какой-то мужчина появился! Готова выпивать с ним, прыгать до потолка и с девятого этажа, «лишь бы милый рядом»… Но это какое-то… неправильное счастье, согласитесь. Со стороны Юрия, проанализировав видеокадры с его участием и совместные с Валентиной, я неземной любви не вижу. Ему просто удобно и комфортно рядом с ней. А она кинулась, как в омут. Никто ее не сглазил и не завидовал.

Невозможно так сглазить и позавидовать, чтобы довести до смерти! Убить не так просто с помощью магии, как об этом пишут и рассказывают! Никакого «злого рока», «короткой линии судьбы» не существует. Человек сам вершит собственную судьбу.

Каждый день наши поступки приводят к результатам, тем или иным. Легкоступова могла прожить очень долгую жизнь, не соверши она некоторых «косых поступков», которые насовершала. Трагедия – результат ее собственного поведения.

Полина Шаховская-Книна

Вообще все участники этой драмы проявили себя как незрелые личности. Фирсов запивает вместе с женой – вместо того, чтобы остановить ее или хотя бы остаться трезвым наблюдателем и контролировать (так как «по пьяной лавочке» что угодно может случиться)! Дочь, услышав, что «мать ударилась головой», везет ее почему-то в наркоклинику, а не на МРТ! Сын, считая, что «Фирсов матери не пара и ее погубит» – взялся бы тогда «спасать», забил бы тревогу – но нет! – «психанул и уехал в деревню»…

Полная всеобщая инфантильность и безответственность! Много признаков, указывающих, что в семье Валентины было далеко не всё в порядке. Что явилось глубочайшей психотравмой и для Анетты, и для Матвея…

И в сложных ситуациях никто не хотел идти на уступки – ни сын, ни дочь, ни Валентина сама. Потому получались тяжелые отношения. Просто с детьми – и в их детстве, и с уже выросшими – надо искать общий язык. Так же, как с любыми другими людьми.  

– Если на основе поведенческого анализа возможно спрогнозировать судьбу – то как могут сложиться жизни дочери Легкоступовой и вдовца? Анетта уже заявляет, что хочет делать певческую карьеру – в память о маме. А Фирсов – тоже в память о покойной – планировал даже уйти в монастырь. 

– Нет, у Анетты не сложится никакая карьера певицы – она «поиграет в шоу-бизнес», поймет, что это – не ее, начнет играть во что-то другое. У Юрия Фирсова появится другая любимая женщина, причем очень и очень скоро. 

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