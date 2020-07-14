"В ее семье было далеко не все в порядке": Психолог не увидела мистики в смерти Легкоступовой

По анализу поведения человека возможно сделать выводы не только о его характере, но о и судьбе в целом. Психолог, физиогномист и специалист «поведенческого анализа» по видео- и фотокадрам Полина Шаховская-Книна в гибели певицы Валентины Легкоступовой ничего сверхъестественного не усмотрела.

– Никакой загадки и тайны, как это пытались представить зрителям многочисленные ТВ-шоу, в смерти Валентины нет! Это банальная история уже зрелой женщины в смысле возраста – но абсолютно незрелой личности.

К своим почти 55 она не смогла устроить женскую судьбу и была готова выскочить буквально за первого встречного. Об этом говорят кадры с ее свадьбы с Юрием Фирсовым, а также «послесвадебные» телепередачи об этой бракосочетании.

«Лишь бы не остаться одной!» – читается в каждом движении Валентины. Рядом хоть какой-то мужчина появился! Готова выпивать с ним, прыгать до потолка и с девятого этажа, «лишь бы милый рядом»… Но это какое-то… неправильное счастье, согласитесь. Со стороны Юрия, проанализировав видеокадры с его участием и совместные с Валентиной, я неземной любви не вижу. Ему просто удобно и комфортно рядом с ней. А она кинулась, как в омут. Никто ее не сглазил и не завидовал.

Невозможно так сглазить и позавидовать, чтобы довести до смерти! Убить не так просто с помощью магии, как об этом пишут и рассказывают! Никакого «злого рока», «короткой линии судьбы» не существует. Человек сам вершит собственную судьбу.

Каждый день наши поступки приводят к результатам, тем или иным. Легкоступова могла прожить очень долгую жизнь, не соверши она некоторых «косых поступков», которые насовершала. Трагедия – результат ее собственного поведения.