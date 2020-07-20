"Скоро нам покажут гениталии": Голая грудь старшей из сестер Кардашьян возмутила соцсети

Известная американская актриса и модель Кортни Кардашьян, которая является старшей из сестер знаменитого телесемейства, опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram снимок, который вызвал неоднозначную реакцию со стороны ее поклонников. Можно даже сказать, что многие подписчики знаменитости откровенно возмутились увиденным.

Все началось с желания артистки показать публике свою новую прическу. Именно по этому случаю она обнародовала снимок, на котором сидит в ванной на полу с распущенными волосами в черном халате, откровенно приоткрыв зону декольте и выставив напоказ обнаженную грудь, едва прикрытую копной волос.

Кроме того, на этом же снимке можно увидеть, что за спиной у 42-летней Кардашьян находится, предположительно, ее избранник – барабанщик легендарной американской рок-группы Blink-182 Тревис Баркер.

Впрочем, подписчиков Кортни Кардашьян эта «композиция» не впечатлила. Разумеется, нашлись те, кто оставил дежурные хвалебные комментарии, называя звезду «красавицей» и «богиней», однако многие пользователи все-таки решили раскритиковать ее за чрезмерную откровенность.

«Какой странный снимок», «Судя по всему, скоро нам покажут гениталии», «Кошмар какой-то», «Прекратите так делать», «Сначала она утверждает, что не хочет выставлять на всеобщее обозрение личную жизнь, а после показывает голую грудь», – пишут критики.