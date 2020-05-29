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Рианна и Сергей Шнуров вошли в списки самых богатых музыкантов Forbes

Журнал Forbes оценил состояние Рианны в $1,7 млрд, а состояние Сергея Шнурова – в $8,8 млн

Фото: Global Look Press

Сергей Шнуров, Рианна

Самой богатой женщиной в мире музыки по версии журнала Forbes стала певица Рианна, пишет «Дождь». Ее состояние оценивается в 1,7 миллиарда долларов.

В общем рейтинге в индустрии развлечений исполнительница хитов Umbrella и Diamonds находится на втором месте, уступая телеведущей Опре Уинфри.

При этом стать такой богатой Рианне помог отнюдь не голос. Основная часть ее дохода – 50% – от капитала косметической компании Fenty Beauty. На этом она зарабатывает 1,4 миллиарда долларов. Парфюмерный бизнес артистка ведет с владельцем холдинга Louis Vuitton Moët Hennessy Бернаром Арно.

Еще 270 миллионами дохода Рианна обязана бренду нижнего белья Savage x Fenty, в котором владеет 30% компании.

В России среди музыкантов самым богатым оказался Сергей Шнуров – лидер группы «Ленинград», возглавивший редакцию RTVi. Его состояние Forbes оценил в 8,8 миллиона долларов.

Следом за Шнуровым идет Егор Крид (6,9 млн долларов), и немного отстает оказавшийся на третьем месте Дима Билан (6,8 млн долларов).

Ранее Forbes сообщал, что состояние сына Аркадия Ротенберга в пандемийный 2020 год выросло с $850 млн до $1,1 млрд.

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