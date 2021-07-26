Вчера, в 23:13

Состояние сына Аркадия Ротенберга в пандемийный 2020 год выросло с $850 млн до $1,1 млрд

Сын друга Путина и владельца "замка" в Геленджике снова оказался в списке Forbes

Фото: Global Look Press

Бизнесмен Игорь Ротенберг умудрился в 2020 год увеличить свое состояние и вернуться к показателям 2018 года. По итогам 2020 года журнал Forbes оценивает состояние Игоря Ротенберга в 1,1 млрд долларов. В 2019 году его состояние оценивалось в 850 млн долларов. Сейчас он находится на 129 месте среди богатейших людей в России.

Его отец, Аркадий Ротенберг, приближенный к Владимиру Путину, находится на 52 строчке рейтинга. Дочь Аркадия Ротенберга Лилия - на 200 месте среди самых богатых россиян.

Издание отмечает, что Игорю Ротенбергу удалось снова стать долларовым миллиардером из-за дивидендов от компании «Газпром бурение».

Напомним, Аркадий Ротенберг заявил, что ему принадлежит «дворец Путина» из расследования команды Алексея Навального. Ротенберг заявил, что это не дворец, а апарт-отель. 

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