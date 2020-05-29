Мама Децла: "Больше не хочется общаться с внуком!"

Мама рэпера Децла (настоящее имя Кирилл Толмацкий) пришла в ужас от первого большого интервью своего 16-летнего внука Антония Киселева. Наследник звезды в нем рассказал, что бабушка и дедушка после смерти папы совершили нелицеприятные поступки, после которых он с ними не хочет общаться. Ирине Толмацкой пришлось выйти в прямой эфир на своей страничке в Instagram, чтобы рассказать о своем видении ситуации.

По словам Ирины, она неоднократно пыталась наладить общение с внуком, но он к ней обращается только тогда, когда ему нужна материальная помощь. Она рада, что Антоний решил начать свою музыкальную карьеру, но ее очень расстроило то, что в первом же большом интервью он наговорил много лишнего.

- Мне не нравится, когда мальчик начинает свою карьеру с вранья, - говорит Толмацкая. – Хочется сказать: «Тормози, парень!».

В частности, Антоний рассказал, что изначально все папино наследство должно было достаться ему, но потом его якобы разделили на три части между ним и родителями отца. По словам Ирины, все деньги Децла все равно в конечном итоге пойдут на нужды его сына.

- Александр Яковлевич (отец Децла – Прим. Sobesednik.ru) свою часть выдаст Тони, когда ему исполнится 18 лет, - поясняет Ирина. – Из тех денег, которые у меня, я оплачиваю квартиру ( имеется в виду квартира, в которой живут Антоний с мамой Юлией Киселевой – Прим. Sobesednik.ru). Я погасила все долги за эту квартиру. Я спросила у них: «Тони, вы будете гасить долги?». Он мне сказал: «Это твои с папой долги!»….И еще такой момент: он ни разу не был у отца на кладбище. Я думаю, что ему просто тяжело. В его интервью прозвучало, что он был со мной на кладбище и я выпила какой-то чай…Это тоже вранье!

Ирина утверждает, что после скандального интервью внука, она больше не будет пытаться наладить с ним отношения.

- Хочу сказать: «Дорогой мой внук, мне очень неприятно это говорить, но мне не хочется с тобой общаться!», - продолжает мама Децла.

К слову, мама легендарного рэпера поделилась, что до смерти ее сына, внук относился к ней с большим уважением и даже хотел переехать к ней жить.

- Когда Кирилл был жив, внук ко мне приезжал, - рассказала Ирина. – Для него это было как выиграть приз. И собирался жить со мной. Мама, конечно, его за это отругала, сказала: «Вообще-то, ты мой сын!». На что он сказал: «У тебя же есть папа, а бабушка одна. Я буду бабушке помогать!». Но видите, как все меняется, нет ни сына, ни внука… Я надеюсь, что он подрастет и ему стыдно будет.