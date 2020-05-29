Сын Децла: "Родная бабушка папы до сих пор не знает, что он умер!"
Наследник рэпера выпустил дебютный клип и дал первое большое интервью
Несколько недель назад 16-летний сын Децла Антоний Киселев заявил о себе как об артисте. Под псевдонимом Juzeppe Junior он выпустил дебютный клип на песню Dzen. А на днях наследник легендарного рэпера еще и дал свое первое интервью, в котором рассказал не только о творчестве, но и о сложных отношениях с бабушкой и дедушкой – родителями папы.
Напомним, что Кирилл Толмацкий (настоящее имя Децла) ушел из жизни третьего февраля 2019 года. Антоний – его единственный сын, которого ему родила возлюбленная Юлия Киселева. Наследник Децла, как когда-то и его папа, выбрал для себя рэп-музыку и хочет развиваться в этом направлении. Однако становиться копией знаменитого отца он не намерен.
– Очень много людей слушало моего отца и они хотят, чтобы я делал музыку в том же стиле, – рассказал Антоний в интервью для телеканала «ТНТ MUSIC» – Конечно, я могу над дикцией поработать. Папа – один из немногих рэперов, кто очень четко выговаривал все слова в треках. Я, к сожалению, не в него пошел… Может быть, я, конечно, что-то сделаю похожее, но я хочу в своем направлении двигаться. Идти по его стопам можно, но у меня же и свои есть.
У самого Децла при жизни были напряженные отношения с отцом – продюсером Александром Толмацким, так как тот ушел из семьи и вскоре построил новую. После смерти рэпера у его сына не складываются отношения не только с дедушкой, но и с бабушкой – Ириной Толмацкой. Антоний рассказал, почему не хочет с ними общаться.
– С дедом я так же, как и отец, не очень в ладах. Он мне никто, я его не видел 15 лет, – заявил сын Децла. – Когда мы поехали подписывать бумаги о том, что я вступаю в наследство, со мной же еще дедушка судился. Он не хотел признавать, что я его родной внук. Хотя бабушка могла на это повлиять… В итоге мы подписали бумаги, наследство разделилось на три части. Они говорят: «Эти деньги у нас полежат, чтобы мама у тебя ничего не украла!» Мама у меня ни разу ничего с этих денег не брала. Я оплачивал какое-то время школу, квартиру.
По словам Антония, бабушка с дедушкой отказались ему помочь материально, когда он в этом нуждался.
– Когда у меня закончились деньги, я звоню бабушке, говорю: «Нужна помощь!». Она говорит: «У меня нет денег!», – продолжает Киселев. – Звоню деду: «Мне нужна помощь! Карантин, у меня ноутбук помирает, нас перевели на дистанционку. Можешь помочь? Я у тебя не прошу всю сумму, просто выдели какую-то определенную, чтобы я мог позволить себе купить технику…». Он говорит: «Нет, слушай, ты деньгами распоряжаться не сможешь, лучше ты папин компьютер перевезешь туда-то, мы оттуда достанем информацию. Там сто процентов есть невыпущенные треки…»
Сын Децла также вспомнил и о других поступках бабушки, которые ему кажутся странными.
– Мне некомфортно рядом с ней, – поделился Антоний с ведущими канала «ТНТ MUSIC». – Как бы это ни было печально или обидно, но после эпизода, когда мы ставили чай на могилу отца… она, по-моему, в его шмотках ходила на следующий день, выпила этот чай с могилы. Мне неприятно было. Она до сих пор свою маму держит в неведении, что папа умер. То есть папина родная бабушка об этом не знает…
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