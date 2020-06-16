Земфира выпустила светлый альбом "Ах" после депрессивного "Бордерлайна"

Певица Земфира опубликовала уже третий релиз с начала года. Рок-звезда представила слушателям мини-альбом под названием «Ах», пишет «Союз».

В конце февраля «девочка с плеером» уже радовала фанатов полноценным альбомом «Бордерлайн», что был назван в честь психического расстройства. Настроение трек-листа соответствовало хтоническому названию. Видимо, новый релиз выпущен с целью компенсировать подземельную лирику «Бордерлайна». Поклонники отметили, что квартет из новых композиций получился светлым и легким, практически «летним».