Сегодня, в 16:58

Земфира выпустила светлый альбом "Ах" после депрессивного "Бордерлайна"

Это уже третий релиз рок-певицы с начала 2021 года

Фото: Instagram

Певица Земфира опубликовала уже третий релиз с начала года. Рок-звезда представила слушателям мини-альбом под названием «Ах», пишет «Союз».

В конце февраля «девочка с плеером» уже радовала фанатов полноценным альбомом «Бордерлайн», что был назван в честь психического расстройства. Настроение трек-листа соответствовало хтоническому названию. Видимо, новый релиз выпущен с целью компенсировать подземельную лирику «Бордерлайна». Поклонники отметили, что квартет из новых композиций получился светлым и легким, практически «летним».

Обложку релиза украшает снимок с фотоаппарата мгновенной печати, на котором запечатлены Земфира и продюсер Дмитрий Емельянов, помогавший собирать ей музыкальный продукт. Ему принадлежит исполнение на клавишных, гитаре, бас-гитаре во всех четырех треках.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 2 недели назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Общество 1 день назад

Создатель рухнувшей финансовой пирамиды Finiko нашел новую «золотую жилу»

Расследование 2 дня назад

Экс-жена Путина, дети Чайки: Кого "не могут" найти судебные приставы

Общество 3 дня назад

Фирмы матери Вячеслава Володина за год потеряли почти 900 млн рублей

Общество 1 неделю назад

ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Общество 1 неделю назад

Экс-жена бывшего министра связи после развода лишилась своего бизнеса

Спорт 29 минут назад

Золотые уколы: Российские рапиристки стали лучшими на Олимпиаде

Спорт 2 часа назад

Россиянки завоевали золото в командном турнире по фехтованию, несмотря на травму

Спорт 3 часа назад

Польская спортсменка призналась в своей ориентации во время награждения на Олимпиаде

Спорт 4 часа назад

Даниил Медведев вылетел с Олимпиады, разрушив планы на российский полуфинал

Спорт 4 часа назад

Джокович прошел в полуфинал Олимпиады, отдав Нисикори всего два гейма

Спорт 5 часов назад

Российскому полуфиналу Олимпиады быть? Хачанов обыграл Умбера, теперь очередь Медведева

Культура и ТВ 5 часов назад

Актер Владимир Стеклов госпитализирован с коронавирусом

Туризм 5 часов назад

Список стран, которые пускают привитых от COVID-19 россиян без карантина и ПЦР-теста

Культура и ТВ 6 часов назад

"Известие об увольнении коллег меня ошеломило": актеры театра имени Ермоловой пишут письма Олегу Меньшикову

Шоу-бизнес 7 часов назад

Вместо фанатов полиция: В Москве задержали оскорбившего русских стендап-комика

Спорт 9 часов назад

Российские спортсменки впервые за 17 лет выиграли медали в гребле на Олимпиаде

Туризм 20 часов назад

Туристы оказались не готовы делать прививку ради отдыха на Кубани

Шоу-бизнес 20 часов назад

"Зачем отрицать очевидное?" Дочь Успенской ответила на обвинения в пластике

Шоу-бизнес 23 часа назад

“Почему человеку из «Дома-2» нельзя пробоваться в театре?" Канделаки заступилась за Бузову и задела Собчак

Культура и ТВ 23 часа назад

Марица Запашная: Всё это – часть отвратительного спектакля, чтобы выбросить из цирка нашу ветку

Спорт 1 день назад

Джокович идет на "Золотой шлем", Медведев и Хачанов пробились в 1/4. Как проходит Олимпиада по теннису

Шоу-бизнес 1 день назад

"Зачем украшать жизнь чужого мужа?" Ольга Орлова раскрыла семейный статус своего мужчины

Культура и ТВ 1 день назад

Елена Яковлева: людей интересуют татуировки, а не душа моего сына

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика