Анастасия Волочкова: "Эти вакцины могут провоцировать впоследствии ВИЧ"

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что не планирует ставить себе прививку от коронавируса. Это ее заявление прозвучало в анонсе программы «Легенда» на RTVi.

«Я не буду вакцинироваться. Люди, вы что? Я просто слушала много высказываний исследователей западных и американских: пока еще непонятно, что это за вакцина. Я просто не буду рисковать своим организмом, своим здоровьем. Принудительно это невозможно сделать. И никто не имеет права заставить»

, – отрезала Волочкова. Но если этот пассаж привычно слышать не только от оголтелых противников вакцинации, но и от сомневающихся граждан, то следующий ляп балерины оказался еще незауряднее:

«Я просто слышала, что эти вакцины могут провоцировать в организме – не сейчас, а в процессе и последствии времени – и онкологические заболевания, и ВИЧ, и так далее»