Анастасия Волочкова: "Эти вакцины могут провоцировать впоследствии ВИЧ"
Балерина удивила новым высказыванием
Балерина Анастасия Волочкова призналась, что не планирует ставить себе прививку от коронавируса. Это ее заявление прозвучало в анонсе программы «Легенда» на RTVi.
«Я не буду вакцинироваться. Люди, вы что? Я просто слушала много высказываний исследователей западных и американских: пока еще непонятно, что это за вакцина. Я просто не буду рисковать своим организмом, своим здоровьем. Принудительно это невозможно сделать. И никто не имеет права заставить»
, – отрезала Волочкова. Но если этот пассаж привычно слышать не только от оголтелых противников вакцинации, но и от сомневающихся граждан, то следующий ляп балерины оказался еще незауряднее:
«Я просто слышала, что эти вакцины могут провоцировать в организме – не сейчас, а в процессе и последствии времени – и онкологические заболевания, и ВИЧ, и так далее»
Днем 22 июля на ютьюб-канале RTVI в программе «Легенда» — балерина Анастасия Волочкова. Говорим про вакцину от ковида, токсичные отношения с родственниками, вибратор в тумбочке, который нашла Собчак, и многое другое. pic.twitter.com/mgNx20iNnK— RTVI (@RTVi) July 21, 2021
Напомним, что для заражения вирусом иммунодефицита необходимо получить существенную каплю крови, семенной жидкости (или молока матери с ВИЧ в случае с грудным кормлением). Она должна попасть в кровоток, а человек, которому она принадлежит, должен иметь высокую вирусную нагрузку.
Заражать ВИЧ через вакцины от коронавируса – это новое слово в повестке противников вакцинации. Даже лучше, чем чипирование от Билла Гейтса.
Теги: #Вакцина от коронавируса, #ВИЧ / СПИД, #Волочкова
Рубрика: Шоу-бизнес