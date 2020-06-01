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Анастасия Волочкова: "Эти вакцины могут провоцировать впоследствии ВИЧ"

Балерина удивила новым высказыванием

Фото: АГН "Москва"

Анастасия Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что не планирует ставить себе прививку от коронавируса. Это ее заявление прозвучало в анонсе программы «Легенда» на RTVi.

«Я не буду вакцинироваться. Люди, вы что? Я просто слушала много высказываний исследователей западных и американских: пока еще непонятно, что это за вакцина. Я просто не буду рисковать своим организмом, своим здоровьем. Принудительно это невозможно сделать. И никто не имеет права заставить»

, – отрезала Волочкова. Но если этот пассаж привычно слышать не только от оголтелых противников вакцинации, но и от сомневающихся граждан, то следующий ляп балерины оказался еще незауряднее:

«Я просто слышала, что эти вакцины могут провоцировать в организме – не сейчас, а в процессе и последствии времени – и онкологические заболевания, и ВИЧ, и так далее»

Напомним, что для заражения вирусом иммунодефицита необходимо получить существенную каплю крови, семенной жидкости (или молока матери с ВИЧ в случае с грудным кормлением). Она должна попасть в кровоток, а человек, которому она принадлежит, должен иметь высокую вирусную нагрузку.

Заражать ВИЧ через вакцины от коронавируса – это новое слово в повестке противников вакцинации. Даже лучше, чем чипирование от Билла Гейтса.

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