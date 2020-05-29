"Сережа корчится от боли": друг рассказал о состоянии обездвиженного Соседова
Знакомый Сергея Соседова рассказал о деталях случившегося с критиком несчастья, которое привело к травме ноги
Музыкальный критик Сергей Соседов приходит в себя после перенесенной накануне операции. Напомним, вчера журналист во время выполнения утренней гимнастики в гостинице Витебска оступился и порвал сухожилие на ноге. Обездвиженный Соседов был доставлен в местную больницу, где ему сделали операцию.
– Операция проходила под местным наркозом, – рассказывает друг Соседова, глава информационного агентства Intermedia Евгений Сафронов. – Сергей уже постепенно приходит в себя.
Он очень доволен медиками из Белоруссии. Говорит, что операцию провели на высшем уровне.
Друг Соседова рассказал о деталях случившегося. По словам Евгения, травму Сергей получил в своем гостиничном номере.
– Сережа говорит: «У меня было ощущение, что на меня кто-то напал! Осмотрелся по сторонам – нет никого!», – продолжает Сафронов. – Кое-как добрался до телефона и стал звонить в оргкомитет фестиваля, чтобы ему оказали помощь.
Нынешним вечером Соседов должен был вернуться в Москву. Но теперь в Белоруссии ему придется задержаться. Медики говорят, что еще несколько дней Соседов проведет в больнице. А только после этого сможет поехать в Москву. Сейчас Соседов выполняет все рекомендации медиков. Ему дают обезболивающие препараты.
– Когда их действие проходит, Сергей корчится от боли, – говорит друг критика. – Но все должно быть хорошо. Хотя ближайшие шесть недель ему придется провести в гипсе.0
Для него это удар, так как на конец июля и август у Сергея было много планов.
Между тем сам Соседов пожаловался нашим корреспондентам, что не понимает, как он сможет дойти до машины. Ему нужны костыли, но их у него в Беларуси нет.
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