Боль невыносимая: Соседова в Беларуси спасли врачи
Поездка пошла не по плану, и музыкальный критик оказался на операционном столе. После операции он попал в патовую ситуацию
Сергей Соседов всё-таки приехал на Славянский базар в Витебске. Впрочем, пребывание в Белоруссии пошло не по плану. Сегодня музыкальный критик оказался на операционном столе.
Утром Сергей занимался гимнастикой в собственном номере. Во время выполнения одного из упражнений Соседов оступился и упал, почувствовав сильную боль в ноге.
– Она была просто невыносимая, – говорит Сергей. – Я понял, что она только усиливается и обратился к врачам.
Приехавшие медики отвезли Соседова в больницу, где у него диагностировали разрыв ахиллового сухожилия. Сергею вынесли вердикт: без операции не обойтись.
– Операция длилась больше часа, – рассказывает приятель Сергея Николай. – Всё прошло успешно. Но теперь ему предстоит серьёзное восстановление. Минимальный срок – 6 недель в гипсе.
Напомним, что в Витебске Соседов оказался лишь со второй попытки. Местные власти изначально запретили ему приезжать на фестиваль, вычеркнув его из списков. Только после того, как в дело вмешалось руководство страны, дело удалось решить и Соседов вылетел в Минск.
Сам Сергей раздосадован до глубины души. Пока музыкальный критик ещё находится в больнице, где проведёт в гипсе 6 недель. Но на этом проблемы не закончились.
– Я не знаю, как мне передвигаться, – вздыхает Соседов. – Ходить можно только на костылях. Но у меня их нет. И как приобрести ума не приложу, так как я не могу ходить.
Ситуация патовая: близких друзей, которые бы смогли решить вопрос, у Соседова в Витебске нет. Не исключено, что проблему решит руководство фестиваля, на котором он сейчас находится. А пока Сергей пребывает в ужасе: он не понимает, как ему быть после выписки из больницы.
Между тем, медики уверяют, что операция у Соседова прошла успешно. Сейчас критик приходит в себя. Завтра он должен был вернуться в Москву. Но, по всей видимости, теперь ему придётся задержаться в Витебске ещё на несколько дней.
Сергей пообещал, что будет придерживаться всех рекомендаций медиков. Sobesednik.ru будет следить за развитием событий.
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Рубрика: Шоу-бизнес