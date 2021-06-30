Боль невыносимая: Соседова в Беларуси спасли врачи

Сергей Соседов всё-таки приехал на Славянский базар в Витебске. Впрочем, пребывание в Белоруссии пошло не по плану. Сегодня музыкальный критик оказался на операционном столе.

Утром Сергей занимался гимнастикой в собственном номере. Во время выполнения одного из упражнений Соседов оступился и упал, почувствовав сильную боль в ноге.

– Она была просто невыносимая, – говорит Сергей. – Я понял, что она только усиливается и обратился к врачам.

Приехавшие медики отвезли Соседова в больницу, где у него диагностировали разрыв ахиллового сухожилия. Сергею вынесли вердикт: без операции не обойтись.

– Операция длилась больше часа, – рассказывает приятель Сергея Николай. – Всё прошло успешно. Но теперь ему предстоит серьёзное восстановление. Минимальный срок – 6 недель в гипсе.

Напомним, что в Витебске Соседов оказался лишь со второй попытки. Местные власти изначально запретили ему приезжать на фестиваль, вычеркнув его из списков. Только после того, как в дело вмешалось руководство страны, дело удалось решить и Соседов вылетел в Минск.