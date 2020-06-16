Родственника Панайотова похоронили рядом с Началовой

Со дня смерти Юлии Началовой прошло уже больше двух лет. Но поклонники о ней не забывают. Ее могила на Троекувском кладбище в столице считается одной из самых посещаемых. Здесь всегда живые цветы, игрушки и конфеты. Регулярно появляется на могиле Началовой и ее близкий друг Александр Панайотов. Правда, в отличие от многих известных друзей Юли, делает он это тайно.

– Я часто бываю у Юли, – говорит Александр. – Потому что у моей супруги в ста метрах от могилы Началовой похоронен дедушка. И мы, когда приходим к нему, обязательно заходим и к Юле. Я не могу, естественно, в Инстаграм выкладывать фотографии с подписью: «Вот, я на могиле Юли». Это не моя тема.

– А вот одна из приятельниц Юли – Елена Метлюк – делает это регулярно! Со стороны даже кажется, что ради эффектных кадров она приходит на могилу чаще, чем родные Юли!

– Ничего плохого нет в этом на самом деле.