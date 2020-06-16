Родственника Панайотова похоронили рядом с Началовой
По словам артиста, он до сих пор не может смириться со смертью певицы, которая долгое время являлась ему во снах
Со дня смерти Юлии Началовой прошло уже больше двух лет. Но поклонники о ней не забывают. Ее могила на Троекувском кладбище в столице считается одной из самых посещаемых. Здесь всегда живые цветы, игрушки и конфеты. Регулярно появляется на могиле Началовой и ее близкий друг Александр Панайотов. Правда, в отличие от многих известных друзей Юли, делает он это тайно.
– Я часто бываю у Юли, – говорит Александр. – Потому что у моей супруги в ста метрах от могилы Началовой похоронен дедушка. И мы, когда приходим к нему, обязательно заходим и к Юле. Я не могу, естественно, в Инстаграм выкладывать фотографии с подписью: «Вот, я на могиле Юли». Это не моя тема.
– А вот одна из приятельниц Юли – Елена Метлюк – делает это регулярно! Со стороны даже кажется, что ради эффектных кадров она приходит на могилу чаще, чем родные Юли!
– Ничего плохого нет в этом на самом деле.
– Вы ей не говорили, чтобы она прекратила позировать?
– Я не считаю, что это позирование. Она действительно очень любила Юлю.
У каждого свой стиль выражения. Но я так не могу!
По словам Панайотова, он до сих пор не может смириться со смертью Началовой. Прежде певица регулярно являлась к нему во снах. Впрочем, сейчас звездная подруга ему совсем не снится.
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Рубрика: Шоу-бизнес