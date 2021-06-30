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“Угостила круассаном и попросила расстегнуть платье”: молодой актер обвинил в домогательствах 67-летнюю Елену Проклову

Актриса в ответ лишь расхохоталась и подыграла парню.

Фото: Youtube

Недавно Елена Проклова рассказала о приставаниях со стороны известного актера. Случай якобы произошел, когда артистка была еще подростком. Сопоставив данные, поклонники выяснили, что знаменитостью мог быть Олег Табаков. Проклова согласилась прийти в “Прямой эфир” к Андрею Малахову, чтобы пройти проверку на полиграфе. Однако, во время программы "разоблачили" ее саму.

33-летний актер массовки, который снимался с Прокловой в фильме “Призраки Замоскворечья”, рассказал, как 67-летняя Проклова пыталась совратить его в гримерке.

- Во время обеда она подошла ко мне с круассаном и сказала: “Малыш, угостись, тебе понадобятся силы”, - рассказал Кирилл Широков.

По словам молодого человека, на следующий день Елена зашла к нему в гримерку под предлогом того, что в ее вагончике начался ремонт. Женщина попросила помочь ей переодеться. Когда Широков расстегнул платье Прокловой, под ним не оказалось белья. После этого, актриса, якобы, положила его руки себе на грудь. Широков, по его словам, смутился, отвернулся и вышел.

﻿﻿﻿﻿﻿Во время рассказа актера массовки сама Проклова сидела рядом и не могла сдержать смех. В конце, она даже начала подыгрывать Широкову - закрыла лицо, изображая стыд.

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