Юлия Беретта: Я отказала самому Хью Хефнеру!
Певица рассказала, как основатель Playboy раскручивал её на интимную фотосессию
В сентябре исполнится четыре года, как с нами нет человека-легенды, основателя и главного редактора культового мужского журнала Playboy, Хью Хефнера. Юлия Беретта, написала трек «Зая», ставший хитом этого лета, который посвятила в том числе и этому уникальному мужчине, чья империя представлена одним из самых узнаваемых логотипов в мире – заяц Playboy с галстуком-бабочкой.
Как утверждает певица, с Хефнером в своё время она общалась лично. Пикантными подробностями, сыгравшими немаловажную роль в написании хита, артистка поделилась с Sobesednik.ru.
– В мае 1998 года у группы «Стрелки», в составе которой я тогда выступала, вышел красивый клип «Курортный роман», съёмки его проходили на Кипре, – вспоминает Беретта. – Параллельно с этими съёмками, мы согласились сняться всей группой в пикантной фотосессии для Playboy.
Обложка получилась бомбической! Мы все были загорелыми, красивыми, полными амбиций на дальнейшую жизнь. Я до сих пор очень горжусь этой работой.
Юлия думала, что после горячей фотосессии со всей группой, её общение с представителями журнала прекратится. Но оказалось иначе.
– Спустя год-полтора я неожиданно для себя получила звонок от редакторов с предложением выйти на контракт с самим Хью Хефнером, – продолжает певица. – Меня спросили, не хочу ли я сняться для Playboy одна, без девочек.
Конечно, это был большой кайф, что предложили именно мне. Но… я отказалась! Была дикая загрузка: много гастролей, съёмок и мероприятий. Я жутко не высыпалась! А подойти безответственно к такому предложению я себе позволить не могла. Да и не знала, как девчонки из группы к этому отнесутся.
Через какое-то время Беретте вновь позвонили из Playboy. На этот раз она услышала в трубке, что Хью Хефнер желает пообщаться с ней лично.
– Девушка на другом конце провода спросила меня, говорю ли я на английском на достаточном уровне, – делится наша собеседница. – Это было ужасно… Я не говорила свободно на английском, чтобы понять речь легендарного Хью. Но я решила не упускать эту возможность. Подумала: «Я же учила английский в школе, что вспомню, то вспомню». Сердце колотилось, мечта пообщаться с такой личностью сводила меня с ума!
Несмотря на волнение певицы, её разговор с Хефнером все же состоялся.
– Пусть это были несколько минут, но они мне запомнились на всю жизнь, – говорит Юлия. – Хью вежливо поздоровался и поинтересовался, как мои дела. После этого я получила комплименты в адрес своей внешности, харизмы. Хью сказал: «Я профессионал и знаю, что в России очень-очень красивые женщины!».
С этого момента я начала гордиться всеми девочками нашей страны. Хефнер спросил, не передумала ли я и не желаю ли всё же сняться для его Playboy. Но я вежливо отказалась. Сказала, что работаю на износ. Поблагодарила его за внимание и настойчивость. Тогда Хью сказал: «Окей! Будешь в Лос-Анджелесе с гастролями – заезжай в мой особняк».
По словам Юлии, несмотря на то, что о Хью Хефнере всегда ходили слухи как о прожжённом бабнике, она не получила от создателя Playboy ни одного непристойного предложения и даже недвусмысленного намёка.
– Мы все ведёмся на картинки и сплетни, а по факту всё оказывается с точностью до наоборот, – констатирует певица. – Я не берусь ничего утверждать, лишь рассказываю, как было со мной.
Через 13 лет после разговора с Хефнером, Юлия все же оказалась в США, и вся эта история вновь пронеслась в её сознании.
– Я вспомнила про его предложение заглянуть в особняк, – ностальгирует Беретта. – Но тогда уже прошло много времени с момента нашего общения. Решила оставить все как есть.
Но в моей памяти эта интригующая история будет всегда! Когда я работала над песней «Зая», она проходила у меня перед глазами вновь и вновь. Меня очень забавляет, когда я слышу, что влюблённые пары друг друга называют «Зая-Зая»…
Кстати, на группу «Стрелки» обращали внимание и другие мировые звёзды. К примеру, в том же 1998-м году мы сняли клип на песню «С Новым годом!» Это был русскоязычный вариант всемирно известной композиции Джорджа Майкла Last Christmas.
После выхода клипа, нам на электронную почту пришло письмо от него самого! Джордж одобрил нашу песню, а так же поздравил нас с наступающим Рождеством. И так же, как и Хью Хефнер, пригласил к себе в гости. Но уже не только меня, но и всю группу!
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Рубрика: Шоу-бизнес