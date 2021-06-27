Юлия Беретта: Я отказала самому Хью Хефнеру!

В сентябре исполнится четыре года, как с нами нет человека-легенды, основателя и главного редактора культового мужского журнала Playboy, Хью Хефнера. Юлия Беретта, написала трек «Зая», ставший хитом этого лета, который посвятила в том числе и этому уникальному мужчине, чья империя представлена одним из самых узнаваемых логотипов в мире – заяц Playboy с галстуком-бабочкой.

Как утверждает певица, с Хефнером в своё время она общалась лично. Пикантными подробностями, сыгравшими немаловажную роль в написании хита, артистка поделилась с Sobesednik.ru.

– В мае 1998 года у группы «Стрелки», в составе которой я тогда выступала, вышел красивый клип «Курортный роман», съёмки его проходили на Кипре, – вспоминает Беретта. – Параллельно с этими съёмками, мы согласились сняться всей группой в пикантной фотосессии для Playboy.

Обложка получилась бомбической! Мы все были загорелыми, красивыми, полными амбиций на дальнейшую жизнь. Я до сих пор очень горжусь этой работой.