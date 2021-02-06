"Боря был как бы уже не с нами". Юлия Беретта поделилась редкими кадрами Грачевского и его жены

Сегодня исполнилось полгода, как нет с нами всеми любимого создателя и папы киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского. Певица и актриса Юлия Беретта была и остаётся близким другом его семьи. Артистка поделилась с Sobesednik.ru своими воспоминаниями о Борисе.

Юлия до сих пор не может поверить в то, что её друга уже нет.

– Для меня он всегда живой, всегда рядом, улыбается и шутит, подбадривает и делится советами… Боря был для меня родным, – говорит Беретта.

– У нас не было никаких границ, в том числе и возрастных. При всех его регалиях и моём уважении, для меня он с первого дня нашего знакомства стал Борей, Боречкой. Я часто вспоминаю наше общение, разговоры по телефону, встречи, поездки, совместные выступления.