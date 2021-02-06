"Боря был как бы уже не с нами". Юлия Беретта поделилась редкими кадрами Грачевского и его жены
Певица рассказала об уникальном оптимизме и выносливости покойного основателя киножурнала "Ералаш"
Сегодня исполнилось полгода, как нет с нами всеми любимого создателя и папы киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского. Певица и актриса Юлия Беретта была и остаётся близким другом его семьи. Артистка поделилась с Sobesednik.ru своими воспоминаниями о Борисе.
Юлия до сих пор не может поверить в то, что её друга уже нет.
– Для меня он всегда живой, всегда рядом, улыбается и шутит, подбадривает и делится советами… Боря был для меня родным, – говорит Беретта.
– У нас не было никаких границ, в том числе и возрастных. При всех его регалиях и моём уважении, для меня он с первого дня нашего знакомства стал Борей, Боречкой. Я часто вспоминаю наше общение, разговоры по телефону, встречи, поездки, совместные выступления.
В разговоре с Sobesednik.ru, певица вспомнила о совместной поездке в Сирию с Борисом Грачевским и его женой Екатериной, которая состоялась за несколько лет до его смерти.
– Мы с другими артистами поехали поддержать наших военных на базу, рискуя своими жизнями. Мы понимали, что на войне может случиться всякое, – делится Юлия. – Боря тогда уже называл себя «Еле ходячая Легенда», но он ни минуты не колебался перед поездкой, прилетел на равных условиях со всеми нами.
Жили мы не в пятизвёздочном отеле с бассейном, а в обычном вагончике с койками, где храпели мужики. Боря ни разу даже не пожаловался. К сожалению, из-за напряжённой военной обстановки, много фото нам сделать, увы, не удалось.
Но как же в жизни все непросто: на единственном видео, что есть у меня с этой поездки, на стоп-кадре видно, как стоит улыбающаяся Катя, а за ней всё время спиной ко всем нам – Боря… как бы уходя… как бы уже не с нами. Я это заметила только на днях, пересматривая архив фото и видео. Что это? Знак? Чувствовал ли он что-то? Не знаю.
Мы очень часто ездили вместе, очень много фотографировались и делали съёмки, но такое было впервые. Стоит отметить, что Боре было не впервой ездить в горячие точки, в Сирии он был и раньше.
По словам Беретты, Борис Грачевский несмотря на проблемы со здоровьем, отличался поразительной выносливостью и оптимизмом.
– В Сирии, мягко говоря, было непросто, – вздыхает наша собеседница. – Изнуряющая жара, военная база, колючая проволока, солдаты, вокруг оружие и боевые машины… Обстановка напряжённая, опасная, рискованная и непредсказуемая.
Мы все помним случаи, когда известные люди страны ездили в горячие точки с помощью и поддержкой, но уже не возвращались. Вслух мы не озвучивали свои страхи, но они все же были, так как дома нас ждали родные.
Я горжусь тем, что дружила и работала с гением киноиндустрии, великим Борисом Грачевским, который, несмотря на опыт, титанический труд, почтенный возраст всё же оставался в душе жизнерадостным, чистым и добрым мальчишкой!
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Рубрика: Культура и ТВ