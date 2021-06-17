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Валерий Меладзе: Лорак не в его вкусе!

Певица обвинила Константина Меладзе в харассменте

Фото: Global Look Press

Ани Лорак

На днях заслуженный артист РФ Валерий Меладзе дал большое интервью Ксении Собчак. Телеведущая и журналистка затронула тему скандала с харассментом, в котором замешан композитор Константин Меладзе. Валерий и его жена Альбина Джанабаева заступились за близкого человека и объяснили, почему эти сплетни не могут быть правдой.

Слова Ани Лорак в интервью Борису Корчевникову подняли большой шум в шоубизнесе. Певица намекнула, что у нее не сложилась карьера с Константином Меладзе, потому что она не пошла на определенные условия композитора: «На условия, которые он предлагал всем своим артистам, они были готовы, а я не готова».

Валерий Меладзе заступился за брата.

– Костя – самодостаточный человек, и он до такой степени скромный и интеллигентный, что я не могу представить подобное, зная его с самого рождения, – уверяет Меладзе. – Он может подарить женщине цветы, совершить красивый поступок, но намекать, что он хочет чего-то от нее взамен на что-то… Если задать вопрос самой Каролине, она не сможет объяснить, к чему она все это ляпнула. Он не делал ей никаких непристойных предложений, такого быть не могло, Лорак не входила в сферу его интересов.

– Костя настолько тонкий человек, что мне сейчас хочется его защитить, – говорит жена Валерия Меладзе – Альбина. – Почему на него все это обрушилось? Я знаю его совершенно другим, он – ранимый человек, которого легко обидеть.

Рубрика: Шоу-бизнес

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