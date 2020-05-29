Вера Брежнева о работе с Константином Меладзе: "У нас всегда был идеальный тандем"

Вера Брежнева врывается в лето с новым хитом «Розовый дым». Мы поговорили с Верой о ее состоянии души, работе в тандеме с супругом, а также обсудили ее наряд на ковровой дорожке премии RU.TV, о котором так много писали в СМИ.

– Моя музыка – это состояние души. Каждая песня, которая рождается, резонирует с тем, что происходит внутри, – признается Вера, – и сейчас я именно в таком состоянии. Я просто сняла розовые очки, выросла. Радует лишь одно, что и этот розовый дым рано или поздно рассеется.

– Что именно вы имеете в виду?

Каждый человек на ту или иную ситуацию в своей жизни какое-то время смотрит через розовые очки. Рано или поздно их приходится снимать. Мы всегда чрезмерно романтизируем отношения, думаем, что если есть любовь, то никаких проблем в отношениях и семье быть не должно. К сожалению, это далеко не так. Дело не в разочаровании, а в принятии реальности.

– Вы много лет работаете с Константином Меладзе. После того, как вы стали мужем и женой, что-то поменялось в процессе работы?

– У нас в работе всегда был идеальный тандем. То, что сейчас мы муж и жена, на нашу работу никак не повлияло.

После различных светских мероприятий СМИ совместно с модными блогерами и стилистами обсуждают наряды звезд на красной дорожке. Прошедшая премия RU.TV не оставила равнодушных, особенно многих поразил наряд Веры Брежневой. По словам дизайнера Ксении Князевой, Брежнева смело продемонстрировала общественности, что может обойтись без нижнего белья, также подчеркнув, что артистка может себе это позволить, учитывая, в какой форме она находится.

– Ваш наряд на премии RU.TU много обсуждали в СМИ. Как вы считаете, до какого возраста женщина может позволить себе откровенные наряды?

– Интересно, я не знала об этом, – удивилась Вера нашему вопросу. – Я не знала, что мой наряд вызовет такой резонанс. Я человек современный, стильный, поэтому наряд выбрала, исходя из сегодняшних трендов. Если честно, ваш вопрос звучит странно для меня. Что такое откровенный наряд, ведь у каждого человека свои грани?

Я не считаю, что мой образ был сверхоткровенным, да, он достаточно сексуальный, но у меня из открытого были только плечи и живот. Тут вопрос отношения к себе. Понятно, что я в таком виде не путешествую и не хожу по улицам, это образ для красной дорожки музыкальной премии. К тому же, если ты артист, твои наряды будут выглядеть иначе, чем у обычного человека, работающего в офисе.

А по поводу возраста: можно в двадцать лет запустить себя, свое тело, и откровенный наряд будет смотреться на тебе непривлекательно и вульгарно, а можно заниматься собой, иметь красивое тело и в семьдесят лет выйти в таком наряде, что все взгляды будут твоими. Тут все зависит от того, в каком состоянии твое тело и комфортно ли тебе в нем.

С 17 июня новый хит Веры Брежневой будет доступен на всех музыкальных площадках.