Русская Кардашьян: любимицу Папы Римского застукали голой на отдыхе (фото)

Оперная дива Светлана Касьян слывёт одной из самых сексуальных певиц. И не случайно! На днях вездесущим папарацци удалось заснять диву во время её отдыха на Сицилии. Девушка приятно проводила время, дрейфуя на дорогой яхте.

Из одежды на Светлане был только открытый розовый купальник. Впрочем, в какой-то момент Светлана расслабилась настолько, что решила позагорать топлес. Горячие снимки оказались в распоряжении Sobesednik.ru.

Наши корреспонденты связались со Светланой. Но она заявила: в том, что оголилась на яхте, нет ничего криминального.