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Русская Кардашьян: любимицу Папы Римского застукали голой на отдыхе (фото)

Светлана Касьян загорала топлесс, никого не стесняясь

Оперная дива Светлана Касьян слывёт одной из самых сексуальных певиц. И не случайно! На днях вездесущим папарацци удалось заснять диву во время её отдыха на Сицилии. Девушка приятно проводила время, дрейфуя на дорогой яхте.

Из одежды на Светлане был только открытый розовый купальник. Впрочем, в какой-то момент Светлана расслабилась настолько, что решила позагорать топлес. Горячие снимки оказались в распоряжении Sobesednik.ru.

Наши корреспонденты связались со Светланой. Но она заявила: в том, что оголилась на яхте, нет ничего криминального.

– Что естественно, то не безобразно – прокомментировала своё появление Касьян.

– Я не очень понимаю, почему мужчины могут загорать на отдыхе без верха? А стоит это сделать женщине – сразу вызывает бурю эмоций. Даже если она делает это в приватной компании. Мне совершенно не стыдно ни за эти снимки, ни за своё тело. Я загорала в компании мужа и друзей.
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К слову, недавно певица похудела на 15 кг и сейчас выглядит весьма эффектно. «Красотка», «Секси», «Дайте телефон своего диетолога», «Русская Кардашьян только с талией», – пишут под пляжными фотографиями Светланы восторженные фанаты.

Однако нашлись в сети и те, кто посчитал получившиеся кадры слишком откровенными и посоветовал Касьян быть скромнее.

Напомним, что Светлана Касьян прославилась благодаря своему уникальному тембру голоса – меццо-сопрано. Девушка с успехом выступала на всех крупных оперных площадках мира. Её называют любимицей Папы Римского Франциска. Не так давно он лично вручил ей орден за «вклад в искусство». 

В данный момент Касьян является солисткой «Новой Оперы».

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