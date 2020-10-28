"Хорошая киска!": голая Климова в ванной восхитила поклонников (фото)

42-летняя актриса не боится демонстрировать обнаженное тело и провокационные фото.

У Екатерины Климовой самые эффективные рекламные кампании — как пора похвалить крем или уход за волосами, актриса делает это в полуобнаженном, а то и вовсе обнаженном виде и собирает аудиторию. Правда, не ту, что надо рекламодателю, а преимущественно мужской пол.

Вот и в последнем посте Климова рекламирует массажер для рук, лежа в ванной. И конечно, под пост прибежала толпа желающих присоединиться к ее купанию.

«Большая часть комментариев от мужчин, такого нет ни у кого. А это говорит о том, что Катерина очень красива и вызывает бурю эмоций. Я её обожаю», – признался поклонник.

Екатерина Климова с актером Александром Панкратовым-Черным//фото: Global Look Press

«Субстанция (жидкость) странная. А вот сударыня в ванной, как всегда, хороша! Ничего не скажешь. Круто!» – нахваливали актрису фолловеры.

«Спинку потереть?» – предложили свои услуги остряки. Не обошлось и без двусмысленных намеков из серии «Хорошая киска».

Напомним, что в свои 42 года мама четверых детей Екатерина Климова является востребованной актрисой и примером подражания для тех, кто хочет оставаться в великолепной форме.