Валентин Юдашкин узнал о том, что заболел коронавирусом, по прибытии из Италии

Знаменитый российский модельер Валентин Юдашкин рассказал о перенесенной им коронавирусной инфекции.

Как пишет «Интерфакс», после посещения Италии кутюрье сделал ПЦР-тест, который оказался положительным.

«Слава богу, что еще осенью прошлого года я сделал прививку от COVID-19, что, по словам врачей, позволило мне перенести заболевание в легкой форме», – приводит агентство слова модельера.

Юдашкин добавил, что если бы успел ревакцинироваться, «болезнь прошла бы стороной».

Напомним, на протяжении нескольких лет дизайнер боролся с онкологическим заболеванием.