Валентин Юдашкин узнал о том, что заболел коронавирусом, по прибытии из Италии
По словам дизайнера, который сделал прививку от COVID-19 осенью, повторная вакцинация помогла бы избежать заражения
Знаменитый российский модельер Валентин Юдашкин рассказал о перенесенной им коронавирусной инфекции.
Как пишет «Интерфакс», после посещения Италии кутюрье сделал ПЦР-тест, который оказался положительным.
«Слава богу, что еще осенью прошлого года я сделал прививку от COVID-19, что, по словам врачей, позволило мне перенести заболевание в легкой форме», – приводит агентство слова модельера.
Юдашкин добавил, что если бы успел ревакцинироваться, «болезнь прошла бы стороной».
Напомним, на протяжении нескольких лет дизайнер боролся с онкологическим заболеванием.
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Рубрика: Шоу-бизнес