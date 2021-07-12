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Представительница МакSим опровергла слухи об ухудшении состояния певицы

По ее словам, подруги певицы не дают интервью на условиях анонимности, при этом никто из них не имеет доступ к врачам

Фото: Instagram Марина Максимова

Представительница певицы МакSим Яна Богушевская усомнилась в том, что друзья исполнительницы могли давать интервью о ее самочувствии, поскольку они не владеют информацией от медиков. Об этом Богушевская рассказала Ленте.ру

«Когда подруги Марины дают интервью, они хотя бы представляются, это во-первых. Во-вторых, никакие подруги не имеют доступ ко врачам, это я точно заявляю», — заявила она.

По словам Богушевской, состояние певицы пока остается без изменений. 

Ранее неизвестная подруга певицы рассказала об ухудшении состояния МакSим газете «Комсомольская правда». По ее словам, сейчас артистка находится в медикаментозном сне, она подключена к ИВЛ и ЭКМО. Сообщалось, что недавно врачи сделали КТ и анализ крови, в итоге обследования в лёгких артистки якобы обнаружился сильнейший гнойно-воспалительный процесс и начался сепсис. 

19 июня стало известно, что МакSим подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в искусственную кому. Поражение легких составило 75%, позже оно увеличилось до 80%. Певицу подключили к ЭКМО – аппарату для экстракорпоральной мембранной оксигенации, чтобы насытить кровь кислородом.

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