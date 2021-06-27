"Надеюсь, скоро пройдет": Успенскую измучил ковидный "хвост"

Любовь Успенская активно выступает. Общаться со зрителями звезда не боится: ведь в мае она переболела, поэтому имеет антитела. А вот с последствиями ковида Любовь Залмановна справиться никак не может.

Королеву шансона измучил кашель. Кашляет звезда постоянно: на сцене, за кулисами, во время общения с журналистами.

– Кашель остался после ковида, – объясняет звезда. – Врачи говорят, что такое может быть еще какое-то время. Надеюсь, скоро пройдет.

Напомним, совсем недавно на ковидные «хвосты» жаловался модный критик Александр Васильев. Ведущий «Модного приговора» признавался, что кашлял после перенесенной болезни больше шести месяцев.

Справиться с неприятным симптомом он смог только после того, как отправился в Калининград дышать морским воздухом.