Элджей стал пассажиром на 19 месяцев и заплатит 30 тысяч рублей штрафа
В мае певец отказался от медосвидетельствования. ГИБДД остановили его за превышение скорости
Столичный мировой суд приговорил Алексея Узенюка, известного как рэпер Элджей, к штрафу в размере 30 тысяч рублей за отказ от медицинского освидетельствования в момент, когда его остановили на улице ГИБДД.
Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на информанта Тушинского районного суда столицы.
Также рэпер лишился водительских прав на один год и семь месяцев. В конце мая он превысил скорость до 230 километров в час, из-за чего был остановлен полицией. Сотрудники ГИБДД заметили за ним признаки опьянения. При этом от певца не пахло спиртным.
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