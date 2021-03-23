Элджей стал пассажиром на 19 месяцев и заплатит 30 тысяч рублей штрафа

Столичный мировой суд приговорил Алексея Узенюка, известного как рэпер Элджей, к штрафу в размере 30 тысяч рублей за отказ от медицинского освидетельствования в момент, когда его остановили на улице ГИБДД.

Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на информанта Тушинского районного суда столицы.

Также рэпер лишился водительских прав на один год и семь месяцев. В конце мая он превысил скорость до 230 километров в час, из-за чего был остановлен полицией. Сотрудники ГИБДД заметили за ним признаки опьянения. При этом от певца не пахло спиртным.