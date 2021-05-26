230 км/ч: Отказавшийся от медосвидетельствования Элджей может остаться без прав

Агентство ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах сообщает, что в Москве сотрудники ГИБДД остановили авто, за рулем которого находился рэпер Элджей.

Предполагается, что исполнитель был пьян и отказался от медицинского освидетельствования. На него составлен протокол о невыполнении водителем транспортного средства требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения.

По этой статье ему грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

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Baza делится гораздо более интересными подробностями произошедшего. По данным редакции, певец не остановился по требованию полиции и за ним была организована погоня. Утверждается, что Элджей во время погони разогнал авто до 230 километров в час, но его все равно догнали.

В итоге рэпер признал, что пьян, но от освидетельствования отказался. Хотя запаха алкоголя от него не ощущалось, пишет издание со ссылкой на полицейских.