"Шоу-бизнес не убивает мозги": Вассерман высказался о намерении Сябитовой, Булановой и Дайнеко идти в политику
Эрудит также рассказал, почему он и сам решил баллотироваться в ГосДуму
В очередных выборах в Госдуму этой осенью изъявили желание участвовать сразу две певицы – Татьяна Буланова и Виктория Дайнеко. Также, о своём намерении в будущем баллотироваться в депутаты, недавно заявила и главная сваха страны Роза Сябитова.
Sobesednik.ru выяснил, как к таким кандидатам относится эрудит Анатолий Вассерман, который в этом году тоже идёт на выборы в качестве самовыдвиженца.
– В политике я участвую уже три десятилетия в разных форматах, – говорит 68-летний Вассерман.
– Баллотироваться в Госдуму я решил потому, что у меня есть довольно много аналитических публикаций, где я показываю, что и почему не верно в современной мировой и внутрироссийской политике. Я считаю своим долгом не просто распространять эти сведения, но и участвовать в обсуждении и принятии решений с учётом этих моих публикаций.
В частности, у меня есть достаточно работ, объясняющих, почему всё, что нареформировано за последние четверть века в здравоохранении и образовании, надлежит отменить вместе с самими реформаторами.
Как оказалось, Анатолия ни капли не смущает тот факт, что в Госдуму собираются идти люди из шоу-бизнеса.
– Шоу-бизнес не убивает мозги, вопреки распространённому поверью, – уверяет эрудит, – оэтому, я не вижу особых препятствий для того, чтобы эти люди бы могли участвовать в иных видах деятельности, включая политическую. В Думе всегда было по нескольку деятелей шоу-бизнеса. Но, насколько я могу судить, популярность не гарантирует массовое голосование за того или иного кандидата.
– Вы лично пересекались когда-нибудь с Розой Сябитовой или Татьяной Булановой?
– Нет, но фамилии эти мне известны. Трудно не слышать о людях, тратящих колоссальные силы на саморекламу. Но конкретно за их творчеством я не слежу. Скажем, программа «Давай поженимся» мне, как хроническому холостяку, в принципе не интересна. Меня туда даже не звали, потому что моя позиция в этом деле известна давно (Вассерман отказался от отношений с женщинами в 17 лет из-за спора с однокурсником – Прим. Sobesednik.ru).
Что касается Татьяны Булановой, я знаю только её неофициальный титул «Плачущая певица». На выборах он может ей помочь, а может и помешать.
Репутация у людей из шоу-бизнеса неоднозначная, и далеко не все считают, что в политике они могут себя хорошо проявить. В таких случаях я цитирую старинный анекдот. Блондинку спрашивают: «Какова вероятность того, что вы на улице встретите динозавра?». Она отвечает: «50 процентов – или встречу, или нет!» То есть, тут невозможно оценить, какова вероятность тех или иных событий. Остаётся только гадать.
– Виктория Дайнеко значительно моложе Розы и Татьяны – ей 34 года. Это подходящий возраст для начала политической карьеры?
– Хоть недавно и были приняты поправки в закон о молодёжи и теперь молодым человек считается до 35 лет, тем не менее, я считаю, что молодым специалистом можно считать человека не более чем в 25. Соответственно, я не считаю Дайнеко молодой. Думаю, что к 30 годам человек уже достаточно набирается опыта и здравого смысла, чтобы с него можно было спрашивать, как со взрослого.
Мне самому, как раз к этому возрасту, пришлось всерьёз задуматься о политике. В основном, это произошло в духе фразы Отто фон Бисмарка: «Неучастие в политике не освобождает от её последствий». К тому времени, нас накрыла политика Горбачева и, чем дальше, тем меньше мне это нравилось. Поэтому я тогда уже начал прикидывать свои ходы.
Теги: #Вассерман, #Роза Сябитова, #Буланова, #Дайнеко, #Выборы в Госдуму
Рубрика: Шоу-бизнес