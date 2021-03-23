"Шоу-бизнес не убивает мозги": Вассерман высказался о намерении Сябитовой, Булановой и Дайнеко идти в политику

В очередных выборах в Госдуму этой осенью изъявили желание участвовать сразу две певицы – Татьяна Буланова и Виктория Дайнеко. Также, о своём намерении в будущем баллотироваться в депутаты, недавно заявила и главная сваха страны Роза Сябитова.

Sobesednik.ru выяснил, как к таким кандидатам относится эрудит Анатолий Вассерман, который в этом году тоже идёт на выборы в качестве самовыдвиженца.

– В политике я участвую уже три десятилетия в разных форматах, – говорит 68-летний Вассерман.

– Баллотироваться в Госдуму я решил потому, что у меня есть довольно много аналитических публикаций, где я показываю, что и почему не верно в современной мировой и внутрироссийской политике. Я считаю своим долгом не просто распространять эти сведения, но и участвовать в обсуждении и принятии решений с учётом этих моих публикаций.

В частности, у меня есть достаточно работ, объясняющих, почему всё, что нареформировано за последние четверть века в здравоохранении и образовании, надлежит отменить вместе с самими реформаторами.

Как оказалось, Анатолия ни капли не смущает тот факт, что в Госдуму собираются идти люди из шоу-бизнеса.

– Шоу-бизнес не убивает мозги, вопреки распространённому поверью, – уверяет эрудит, – оэтому, я не вижу особых препятствий для того, чтобы эти люди бы могли участвовать в иных видах деятельности, включая политическую. В Думе всегда было по нескольку деятелей шоу-бизнеса. Но, насколько я могу судить, популярность не гарантирует массовое голосование за того или иного кандидата.