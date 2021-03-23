Сегодня, в 17:30

"Шоу-бизнес не убивает мозги": Вассерман высказался о намерении Сябитовой, Булановой и Дайнеко идти в политику

Эрудит также рассказал, почему он и сам решил баллотироваться в ГосДуму

Фото: Instagram

В очередных выборах в Госдуму этой осенью изъявили желание участвовать сразу две певицы – Татьяна Буланова и Виктория Дайнеко. Также, о своём намерении в будущем баллотироваться в депутаты, недавно заявила и главная сваха страны Роза Сябитова.

Sobesednik.ru выяснил, как к таким кандидатам относится эрудит Анатолий Вассерман, который в этом году тоже идёт на выборы в качестве самовыдвиженца.

– В политике я участвую уже три десятилетия в разных форматах, – говорит 68-летний Вассерман. 

– Баллотироваться в Госдуму я решил потому, что у меня есть довольно много аналитических публикаций, где я показываю, что и почему не верно в современной мировой и внутрироссийской политике. Я считаю своим долгом не просто распространять эти сведения, но и участвовать в обсуждении и принятии решений с учётом этих моих публикаций.

В частности, у меня есть достаточно работ, объясняющих, почему всё, что нареформировано за последние четверть века в здравоохранении и образовании, надлежит отменить вместе с самими реформаторами.

Как оказалось, Анатолия ни капли не смущает тот факт, что в Госдуму собираются идти люди из шоу-бизнеса.

– Шоу-бизнес не убивает мозги, вопреки распространённому поверью, – уверяет эрудит, – оэтому, я не вижу особых препятствий для того, чтобы эти люди бы могли участвовать в иных видах деятельности, включая политическую. В Думе всегда было по нескольку деятелей шоу-бизнеса. Но, насколько я могу судить, популярность не гарантирует массовое голосование за того или иного кандидата.

Анатолий Вассерман: Меньшов шёл против мнения околотворческой тусовки

– Вы лично пересекались когда-нибудь с Розой Сябитовой или Татьяной Булановой?

– Нет, но фамилии эти мне известны. Трудно не слышать о людях, тратящих колоссальные силы на саморекламу. Но конкретно за их творчеством я не слежу. Скажем, программа «Давай поженимся» мне, как хроническому холостяку, в принципе не интересна. Меня туда даже не звали, потому что моя позиция в этом деле известна давно (Вассерман отказался от отношений с женщинами в 17 лет из-за спора с однокурсником – Прим. Sobesednik.ru).

Что касается Татьяны Булановой, я знаю только её неофициальный титул «Плачущая певица». На выборах он может ей помочь, а может и помешать.

Репутация у людей из шоу-бизнеса неоднозначная, и далеко не все считают, что в политике они могут себя хорошо проявить. В таких случаях я цитирую старинный анекдот. Блондинку спрашивают: «Какова вероятность того, что вы на улице встретите динозавра?». Она отвечает: «50 процентов – или встречу, или нет!» То есть, тут невозможно оценить, какова вероятность тех или иных событий. Остаётся только гадать.

– Виктория Дайнеко значительно моложе Розы и Татьяны – ей 34 года. Это подходящий возраст для начала политической карьеры?

– Хоть недавно и были приняты поправки в закон о молодёжи и теперь молодым человек считается до 35 лет, тем не менее, я считаю, что молодым специалистом можно считать человека не более чем в 25. Соответственно, я не считаю Дайнеко молодой. Думаю, что к 30 годам человек уже достаточно набирается опыта и здравого смысла, чтобы с него можно было спрашивать, как со взрослого.

Мне самому, как раз к этому возрасту, пришлось всерьёз задуматься о политике. В основном, это произошло в духе фразы Отто фон Бисмарка: «Неучастие в политике не освобождает от её последствий». К тому времени, нас накрыла политика Горбачева и, чем дальше, тем меньше мне это нравилось. Поэтому я тогда уже начал прикидывать свои ходы.

Персона
Культура и ТВ 4 дня назад

Мария Аронова: Герои нашего времени – Оля Бузова и Даня Милохин

Происшествия 6 дней назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 6 дней назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 1 неделю назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Общество 1 неделю назад

Потеря клиентов, выручки, штрафы: Как рестораторы готовятся к ограничениям в Москве

Здоровье и дом 1 неделю назад

Сколько на самом деле сейчас умирают от ковида?

Шоу-бизнес 42 минуты назад

Виктория Дайнеко: "Для Госдумы высшее образование – не обязательное требование"

Шоу-бизнес 3 часа назад

Дима Билан в суде примирился со своим зятем

Шоу-бизнес 8 часов назад

"Макеева – главная жертва": экс-жену Малькова призвали сесть за стол переговоров

Шоу-бизнес 8 часов назад

"Юля и Лена в этом не участвуют!" Продюсер t.A.T.u – о намеченном на осень трибьюте группы

Культура и ТВ 9 часов назад

Меньшов не хотел умирать: Сафронов рассказал о последнем разговоре с режиссером

Культура и ТВ 12 часов назад

Культурный навигатор: Игорь Бутман на большом экране, Максим Аверин на гастролях

Культура и ТВ 19 часов назад

Вдова Баталова о Меньшове: Они с Лёшей часто обсуждали сценарий продолжения "Москва слезам не верит"

Культура и ТВ 22 часа назад

"Клара и Солнце": герои, трусы, роботы, люди

Культура и ТВ 1 день назад

Анатолий Вассерман: Меньшов шёл против мнения околотворческой тусовки

Туризм 1 день назад

Роспотребнадзор объяснил правила въезда в Россию из Абхазии при новой волне пандемии

Культура и ТВ 1 день назад

Москва слезам не верит: вспоминая главную киноленту Владимира Меньшова

Шоу-бизнес 1 день назад

Минск просит у Кремля выдать ему для уголовного наказания певицу Агурбаш

Туризм 1 день назад

Шопинг а Анталье: маски, низкие цены и хороший выбор

Шоу-бизнес 1 день назад

"Нахожусь как в плену!": вакцинированный Джигарханян в Москве столкнулся c большой проблемой

Культура и ТВ 1 день назад

"Ушла эпоха доброго кино": звезды и поклонники провожают Владимира Меньшова

Шоу-бизнес 1 день назад

"Юлечка, сердцем плачем". Цискаридзе, Чурикова, Боярская и другие звезды утешают дочь Меньшова после ухода отца

Шоу-бизнес 1 день назад

«Следы крови и разбитая посуда»: из-за сестры Билана подрались актеры

Культура и ТВ 1 день назад

"Выгнать его из страны": россияне набросились на Богомолова из-за трансгендера в спектакле

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика