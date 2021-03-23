"Макеева – главная жертва": экс-жену Малькова призвали сесть за стол переговоров

Страсти во взаимоотношениях Анастасии Макеевой с женой своего нового мужа Светланой продолжают набирать обороты. Недавно дамы сцепились за кулисами программы Андрея Малахова: в результате дело закончилось в полиции. Звездный дизайнер Аника Керимова, которая долгое время сотрудничает с Макеевой, в шоке от происходящего.

– Настя – не агрессор, она очень добрая, нежная и чуткая девушка, – говорит Аника. – Она открытая, живет чувствами. Настя никогда бы не причинила вреда ни Светлане, ни кому-либо другому.

В Сети считают, что Макеева решилась на отношения с Мальковым только после того, как узнала, что у него весьма солидный доход.

– Об этом даже речи идти не может, – говорит Керимова. – Макеева – не такой человек, который будет что-то делать ради денег. Настя – востребованная актриса. Она и сама неплохо зарабатывает. В жизни всякое случается. Бывает и так, что, прожив в браке долгое время, семьи распадаются. Мужчина – не диван, его возле себя не удержишь.

Светлане нужно отнестись к происходящему трезво. Не Макеева виновата, что муж ушел из семьи. От хорошей жены ни один мужчина не уйдет. Значит, в той семье ему чего-то не хватало. Нужно пересмотреть свои прошлые отношения и постараться построить новые, избежав тех ошибок, которые совершала ранее.

– В любом случае худой мир всегда лучше любой войны, – продолжает Аника. – Им нужно сесть за стол переговоров. Это лучше, чем конфликты и драки. Светлане не стоит так активно нападать на Настю. Все-таки у нее дети. Она должна думать о них. Своими действиями Света может нанести им серьезную психологическую травму.

Никто не призывает Светлану дружить с Макеевой. Но общаться нормально нужно хотя бы ради детей. Я думаю, что вскоре, когда эмоции утихнут, она это и сама не поймет.

– Конечно, Насте сейчас не позавидуешь, – говорит Аника. – Она в этой ситуации – самая главная жертва. Все происходящее отнимает немало сил и нервов. А Настя – актриса, она должна делиться своими эмоциями и чувствами со зрителями. Какого ей сейчас выходить на сцену? Меня удивляет, что об этом никто не думает.



