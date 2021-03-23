Маргарита Суханкина: Самый страшный враг – это бывший друг

Певица Маргарита Суханкина поговорила с Sobesednik.ru о скандальном интервью продюсера группы «Мираж» Андрея Литягина, приоткрыла тайну из личной жизни, а также дала советы будущим родителям, которые подумывают взять ребенка из приюта.

– Недавно вышло нелестное для вас интервью вашего бывшего друга Литягина. О каких штрафах и нарушенных контрактах он говорит?

– В последние несколько лет он нелестно не только обо мне отзывается, а обо всех, кто имеет отношение к «Миражу». Всех обвиняет, на всех обижен, от всех что-то требует. Я или кто-либо из моего менеджмента никакого контракта не нарушали. Андрей сказал, что мы ведем себя, как содержанки, и требуем алименты. Простите, но в данном случае именно Андрей напоминает содержанку, кричащую о том, что все его обидели и все ему должны. Это немного странная позиция, когда продюсер стал жертвой коварных артисток. Так не бывает. Может, Андрей избрал для себя такой странный метод пиара, ведь если он не будет предъявлять претензий к нам, сам по себе он не будет кому-либо интересен. По итогу более чем 30 лет знакомства с Литягиным от его предательства боли больше. Как говорится: самый страшный враг – это человек, который раньше был тебе другом.

– У Шатунова похожая история: он якобы не имеет права петь свои песни, но поет… Что думаете по поводу этого?

– Я не знаю подробности ситуации, но если Юра не может петь песни «Ласкового мая» – это абсурд. Кому их тогда петь? Все остальные вторичны, несмотря ни на что. Что касается моей ситуации, то я могу исполнять произведения из репертуара группы «Мираж» в составе моего театрально-зрелищного представления «Музыка нас связала», все права получены продюсерским центром «Мираж Мьюзик» от компаний, куда Литягин передал свои права ранее, за лицензии заплачены миллионы. Но он недоволен и хочет еще каких-то дополнительных выплат на свое содержание...

– А чем занимаются ваши детки?

– Сейчас у детей каникулы, и в это время особенно важно их чем-то занимать, у меня постоянно кипят мозги, что бы такое еще придумать. Хорошо, что мы живем в загородном доме, там есть чем заняться. Мы вечно что-то пилим, строим, косим. Сережа всегда у меня на подхвате, у него золотые руки. Спорт, здоровая еда, свежий воздух – дети должны развиваться со всех сторон, а не только мозгами.

– Мы часто видим рекламу на ТВ или в сети о том, как детки без родителей нуждаются в новой семье. Скажите, что мотивировало вас, когда вы решили стать мамой Лерочки и Сережи? Сейчас артисты скорее ЭКО сделают или маму суррогатную возьмут, нежели ребенка из детдома.

– Прошло почти десять лет с тех пор, как мы с детьми живем вместе. За эти годы в нашей жизни было много разных событий: интересных, сложных и простых, веселых и грустных, но я ни разу не пожалела о своем решении взять детей из детского дома. Хочу сказать всем, кто собирается стать приемным родителем, что к этому необходимо тщательно готовиться: решение требует моральной, физической и материальной подготовки. Если у вас есть хоть капля сомнений – сделайте паузу, пообщайтесь со специалистами, посетите форумы приемных родителей, может быть, даже стоит побывать в семье, где есть приемные дети. Очень важно изначально сделать правильный выбор. Считаю, что этот момент – самый сложный. Выбирать надо не за красивые глазки и пушистые волосики, а почувствовать ребенка сердцем. Трудности обязательно будут – они есть и с родными детьми, и это совершенно нормально, поэтому не надо воспринимать их как катастрофу. Трудности будут, главное – всегда находиться рядом.

– Кто-то помогает вам справляться с трудностями? Я имею в виду любимого человека.

– Рядом с любой женщиной должен быть мужчина. Я тщательно оберегаю и скрываю своего мужчину, потому что как только начинаешь везде об этом говорить и рассказывать, то куда-то все это исчезает. Поэтому я предпочитаю молчать на эту тему. Но хочу сказать, что в возрасте 50+ мужчина особенно необходим.