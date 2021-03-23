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Стас Барецкий: Я готов бесплатно отдать МакSим место на Ваганьковском кладбище

Несмотря на своё заявление, шоумен считает, что молодой организм певицы справится с заразой, и желает ей скорейшего выздоровления

Фото: Global Look Press

Вся Россия молится за певицу МакSим (настоящее имя – Марина Абросимова), которая уже больше недели находится в коме. Свою тревогу за коллегу не могут сдержать и представители шоу-бизнеса.

Юлия Савичева пожелала артистке скорейшего выздоровления под её последним на сегодня постом в интернете, а продюсер Андрей Разин после госпитализации певицы, в очередной раз призвал всех россиян как можно быстрее вакцинироваться от коронавируса.

Отличился от всех певец и шоумен Стас Барецкий. Он заявил, что в случае, если МакSим не справится со своей болезнью, он готов помочь с её похоронами, после чего на него обрушился шквал критики. Sobesednik.ru Барецкий рассказал, что на самом деле совсем не желает артистке смерти.

– У нас есть место на Ваганьковском кладбище недалеко от входа. Оно стоит 9-10 миллионов рублей. Я готов отдать его бесплатно, – сказал нам Барецкий.

Не вижу ничего плохого в своём заявлении! Кобзону в своё время тоже при жизни похороны готовили, он сам даже это контролировал. А индусы так вообще с детства воспринимают похороны как часть жизни. Но мы почему-то думаем, что с нами смерть никогда не произойдёт.

Саму МакSим я знаю по её ранним концертам и корпоративам. Когда плотно сотрудничал с группой «Ленинград», мы постоянно пересекались. Она была прикольной девчонкой. Но в последнее время поменялась внешне, стала спокойной. Я ей желаю скорейшего выздоровления! Несмотря на своё заявление, считаю, что её молодой организм справится с заразой. Да и примета есть такая: когда тебя хоронят заранее, это значит, что ты будешь долго жить!

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Продюсер Олеся Сазыкина, которая в своё время работала на телеканале «Муз-ТВ» с Барецким не согласна и не на шутку возмущена его заявлениями.

– Почему-то сейчас все пытаются похоронить МакSим, мало кто верит в её выздоровление, – сетует Олеся в беседе с Sobesednik.ru. – Я пересекалась с Мариной очень давно. Ничего плохого и ничего хорошего не могу про эту девочку сказать. Насколько мне известно, она всегда вела закрытый образ жизни, у неё мало друзей из шоу-бизнеса. Она сама признавалась в алкогольной зависимости. Будем надеяться, что это испытание она всё же пройдёт и вернётся к двум своим дочерям!

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