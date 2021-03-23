"МакSим поможет коллективная молитва!" Калашникова рассказала о лечении тяжелобольной певицы
Анна вспомнила, как сама находилась между жизнью и смертью после родов, заболев тяжёлой пневмонией
За жизнь певицы МакSим продолжают бороться столичные медики. Напомним, что звезду госпитализировали в одну из столичных клиник. Состояние МакSим остаётся крайне тяжёлым: её ввели в медикаментозную кому.
Певица и актриса Анна Калашникова рассказала, что поможет звезде.
– Мы все верим, что МакSим со дня на день пойдёт на поправку, – говорит Анна. – В шоу-бизнесе только о Марине и говорят.
Да, положение очень серьёзное. Но знакомые медики утверждают, что есть много положительных случаев, когда люди поправлялись практически со 100-процентным поражением.
– Я знаю, что такое воспаление лёгких, – вздыхает Калашникова. – Сама находилась между жизнью и смертью после родов. У меня была тяжёлая пневмония. Я врагу этого не пожелаю. Мне было тяжело дышать, я не могла спать и сидеть. Умирала на глазах.
Это страшно, тем более, когда у тебя есть дети, которые в тебе нуждаются. Я очень надеюсь, что Маша и Саша дождутся маму домой.
Анна уверяет: за жизнь МакSим борются лучшие столичные медики. Но и поклонники не должны сидеть, сложа руки.
– В таких случаях очень помогает коллективная молитва, – говорит Калашникова. – Вспомните, когда заболела Анастасия Заворотнюк. Её родные попросили о коллективной молитве и случилось чудо.
Я знаю, что и поклонники МакSим сейчас молятся за неё, заказывают молебны о здравии в храмах. Но надо сделать это масштабно. Тогда Марина скорее пойдёт на поправку.
Что касается материальной составляющей, то я всегда готова протянуть руку помощи Марине, оказать поддержку семье, поискать хороших медиков, если будет требоваться.
Теги: #Максим, #коронавирус, #новости звезд
Рубрика: Шоу-бизнес