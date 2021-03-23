"МакSим поможет коллективная молитва!" Калашникова рассказала о лечении тяжелобольной певицы

– Я знаю, что такое воспаление лёгких, – вздыхает Калашникова. – Сама находилась между жизнью и смертью после родов. У меня была тяжёлая пневмония. Я врагу этого не пожелаю. Мне было тяжело дышать, я не могла спать и сидеть. Умирала на глазах.

Это страшно, тем более, когда у тебя есть дети, которые в тебе нуждаются. Я очень надеюсь, что Маша и Саша дождутся маму домой.

Анна уверяет: за жизнь МакSим борются лучшие столичные медики. Но и поклонники не должны сидеть, сложа руки.

– В таких случаях очень помогает коллективная молитва, – говорит Калашникова. – Вспомните, когда заболела Анастасия Заворотнюк. Её родные попросили о коллективной молитве и случилось чудо.

Я знаю, что и поклонники МакSим сейчас молятся за неё, заказывают молебны о здравии в храмах. Но надо сделать это масштабно. Тогда Марина скорее пойдёт на поправку.

Что касается материальной составляющей, то я всегда готова протянуть руку помощи Марине, оказать поддержку семье, поискать хороших медиков, если будет требоваться.