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"МакSим поможет коллективная молитва!" Калашникова рассказала о лечении тяжелобольной певицы

Анна вспомнила, как сама находилась между жизнью и смертью после родов, заболев тяжёлой пневмонией

Фото: Global Look Press

За жизнь певицы МакSим продолжают бороться столичные медики. Напомним, что звезду госпитализировали в одну из столичных клиник. Состояние МакSим остаётся крайне тяжёлым: её ввели в медикаментозную кому.

Певица и актриса Анна Калашникова рассказала, что поможет звезде.

– Мы все верим, что МакSим со дня на день пойдёт на поправку, – говорит Анна. – В шоу-бизнесе только о Марине и говорят.

Да, положение очень серьёзное. Но знакомые медики утверждают, что есть много положительных случаев, когда люди поправлялись практически со 100-процентным поражением.
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– Я знаю, что такое воспаление лёгких, – вздыхает Калашникова. – Сама находилась между жизнью и смертью после родов. У меня была тяжёлая пневмония. Я врагу этого не пожелаю. Мне было тяжело дышать, я не могла спать и сидеть. Умирала на глазах.

Это страшно, тем более, когда у тебя есть дети, которые в тебе нуждаются. Я очень надеюсь, что Маша и Саша дождутся маму домой.

Анна уверяет: за жизнь МакSим борются лучшие столичные медики. Но и поклонники не должны сидеть, сложа руки.

– В таких случаях очень помогает коллективная молитва, – говорит Калашникова. – Вспомните, когда заболела Анастасия Заворотнюк. Её родные попросили о коллективной молитве и случилось чудо.

Я знаю, что и поклонники МакSим сейчас молятся за неё, заказывают молебны о здравии в храмах. Но надо сделать это масштабно. Тогда Марина скорее пойдёт на поправку.

Что касается материальной составляющей, то я всегда готова протянуть руку помощи Марине, оказать поддержку семье, поискать хороших медиков, если будет требоваться.

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