"Кокорин рассказал жене, что было на зоне?" В сети гадают, почему футболист расстался с супругой

«Наконец-то новости реальные, а то всё о футболе да о футболе, о Евро-2020, да о Черчесове… Потираю руки, жду сериал!» – иронизирует над новостью россиянин.

«А мы со своей женой друг на друга не подписаны. У нас, правда, и Instagram нет», – не понимает важность семейной подписки друг на друга в соцсетях менее продвинутый, чем Кокорин читатель.

«Я не привыкла говорить о таких вещах вслух или публично… « Ну так и не говори, зачем вообще рот свой открывать? Теперь только это и будут днями и ночами обсуждать, заинтриговала, блин…» – не понимает москвич, для чего говорить «А», но не говорить «Б».

«Может, Александр просто рассказал ей, что было на зоне? Например, про случай в душевой, когда выскочило мыло из рук», – шутит читатель.

«Мамаевы тоже развелись… Странно. Не поменяли ли парни «ориентир», и не ждать ли нам от Саши и Паши каминг-аута», – звучит в комментариях ещё одна шутка.

«Походу, Валитова его в сауне застукала. Но ничего, есть ребёнок, значит обеспечена, она заранее подготовилась», – считает, что не стоит сильно сопереживать жене футболиста болельщик «Спартака».