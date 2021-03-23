"Кокорин рассказал жене, что было на зоне?" В сети гадают, почему футболист расстался с супругой
Жена футболиста сделала заявление о "предательстве близкого человека", а потом они отписались друг от друга в Instagram
Жена нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина Дарья Валитова на своей странице в Instagram опубликовала пост о предательстве близкого человека.
«Сейчас очень сложное время для меня… Я не привыкла говорить о таких вещах вслух или публично… Но есть вещи, которые невозможно держать в себе… Предательство близкого человека, наверное, самое тяжёлое, что может случиться с каждым из нас…
Это похоже на маленькую смерть, когда внутри что-то останавливается, какие-то механизмы перестают работать и наступает холод… Ни с чем не сравнимый холод. Прямо сейчас я ещё не готова об этом говорить и вдаваться в подробности, так как эмоции берут верх над разумом и здравым смыслом, мне просто важно зафиксировать это и вынести определённый жизненный урок… Тяжёлый и болезненный урок… Придёт время, и я расскажу об этом открыто, как никогда… Сегодня мне пусто и больно…» – написала Валитова в «сториз».
И после этого супруги отписались друг от друга в Instagram. Они женаты с 2014 года, в 2017-м у пары родился сын, которого назвали Майкл.
«Наконец-то новости реальные, а то всё о футболе да о футболе, о Евро-2020, да о Черчесове… Потираю руки, жду сериал!» – иронизирует над новостью россиянин.
«А мы со своей женой друг на друга не подписаны. У нас, правда, и Instagram нет», – не понимает важность семейной подписки друг на друга в соцсетях менее продвинутый, чем Кокорин читатель.
«Я не привыкла говорить о таких вещах вслух или публично… « Ну так и не говори, зачем вообще рот свой открывать? Теперь только это и будут днями и ночами обсуждать, заинтриговала, блин…» – не понимает москвич, для чего говорить «А», но не говорить «Б».
«Может, Александр просто рассказал ей, что было на зоне? Например, про случай в душевой, когда выскочило мыло из рук», – шутит читатель.
«Мамаевы тоже развелись… Странно. Не поменяли ли парни «ориентир», и не ждать ли нам от Саши и Паши каминг-аута», – звучит в комментариях ещё одна шутка.
«Походу, Валитова его в сауне застукала. Но ничего, есть ребёнок, значит обеспечена, она заранее подготовилась», – считает, что не стоит сильно сопереживать жене футболиста болельщик «Спартака».
Рубрика: Шоу-бизнес