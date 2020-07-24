Сегодня, в 8:08

"Я очень сложно устроена": Исхудавшая Анна Михалкова отчитала поклонников за комментарии

"Каждый считает нужным вставить свои три копейки", – раздраженно отреагировала актриса на обсуждение ее фото в Сети

Фото: Instagram

Всего пару дней назад 47-летняя актриса поразила фанатов фотографией с пляжа, на которой выглядит непривычно стройной. Комментаторы тут же завалили ее блог самыми беспардонными оценками: большинство советовали женщине срочно потолстеть (потому что «раньше было лучше»), спрашивали, куда же делись ее милые щечки и зачем она вообще села на диету. 

Подобная реакция глубоко удивила актрису. По ее словам, сегодня каждый знает, как управлять государством, чем лечить и зачем худеть. 

– Удивительное отсутствие каких-то границ. Каждый считает нужным вставить свои три копейки: вам так не идёт, вы стали такой как все, не худейте, вы постарели, и мое любимое про «потерю изюминки», – написала Михалкова в своем Instagram. – Впуская виртуально людей в свою жизнь, с удивлением обнаруживаешь, что они проходят не снимая грязной обуви, ложатся не снимая пальто в твою постель и руками начинают есть из твоей тарелки))

Я допускаю что мой дом, моя жизнь да и я сама могу не соответствовать вашему представлению! Но совершенно не обязательно мне об этом сообщать. У меня всё. И да, я очень сложно устроена: все кто меня хвалит – хорошие, а кто ругает – плохие)))) (осторожно, в тексте юмор)
Фото: Instagram

Но даже это послание любителям критиковать и обсуждать не достигло свей цели. Поэтому, чтобы больше не портить себе настроение, Анна просто отключила комментарии к посту. 

Да уж, в чем-чем, а в непрошенных советах на просторах интернета никогда не было недостатка.

Персона
Общество 3 дня назад

Виталий Игнатенко: Мы идем в правильном направлении. Но оно очень тяжелое

Общество 18 часов назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Общество 20 часов назад

Потеря клиентов, выручки, штрафы: Как рестораторы готовятся к ограничениям в Москве

Здоровье и дом 21 час назад

Сколько на самом деле сейчас умирают от ковида?

Общество 3 дня назад

Эксперт предупредил о взрывном росте контрабанды после пандемии

Общество 4 дня назад

Соавтор "Что? Где? Когда?" перед пандемией выписала себе 18 млн рублей дивидендов

Туризм 25 минут назад

Дневник отдыхающей: Турция. Вылет

Шоу-бизнес 1 час назад

"Не терпите тиранов!" Семенович честно рассказала, почему она до сих пор не замужем

Шоу-бизнес 1 час назад

"Фигура – огонь!" Фото 61-летней Ларисы Вербицкой в купальнике вызвало восторг у фанатов

Шоу-бизнес 15 часов назад

Анита Цой: Вдруг начала неметь рука

Спорт 16 часов назад

На "Тур де Франс" колонна велогонщиков повалилась на асфальт из-за привета бабушке

Шоу-бизнес 17 часов назад

Стендап-комика Идрака Мирзализаде избили в центре Москвы из-за обвинений в русофобии

Спорт 19 часов назад

Дмитрий Потапенко: "Деньги на футболистов надо собирать смсками"

Шоу-бизнес 19 часов назад

Анастасия Волочкова: В Большом театре всё через постель!

Туризм 20 часов назад

Советник главы Ростуризма рассказал, куда лучше отправиться в отпуск этим летом

Культура и ТВ 20 часов назад

Умерла актриса фильма «Двенадцать месяцев» Наталья Попова

Спорт 21 час назад

За кого болеют звезды на футбольном Чемпионате

Культура и ТВ 1 день назад

Как Майкл Джексон маршировал в Таманской дивизии

Шоу-бизнес 1 день назад

"Давай девочка, дыши": россияне в панике из-за ухудшения состояния певицы Максим

Шоу-бизнес 1 день назад

Игорь Крутой: Пугачева не может оторваться от моей дочери!

Культура и ТВ 1 день назад

Дорогие мои "Старики": Как создавалась культовая картина Леонида Быкова

Культура и ТВ 2 дня назад

"Вы с головой дружите?" Юрий Лоза жёстко поставил на место сторонников вакцинации

Культура и ТВ 2 дня назад

Мария Аронова: Олю Бузову, кажется, подставили

Культура и ТВ 2 дня назад

Анастасия Волочкова снова подала в суд на Большой театр

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика