"Я очень сложно устроена": Исхудавшая Анна Михалкова отчитала поклонников за комментарии

Всего пару дней назад 47-летняя актриса поразила фанатов фотографией с пляжа, на которой выглядит непривычно стройной. Комментаторы тут же завалили ее блог самыми беспардонными оценками: большинство советовали женщине срочно потолстеть (потому что «раньше было лучше»), спрашивали, куда же делись ее милые щечки и зачем она вообще села на диету.

Подобная реакция глубоко удивила актрису. По ее словам, сегодня каждый знает, как управлять государством, чем лечить и зачем худеть.

– Удивительное отсутствие каких-то границ. Каждый считает нужным вставить свои три копейки: вам так не идёт, вы стали такой как все, не худейте, вы постарели, и мое любимое про «потерю изюминки», – написала Михалкова в своем Instagram. – Впуская виртуально людей в свою жизнь, с удивлением обнаруживаешь, что они проходят не снимая грязной обуви, ложатся не снимая пальто в твою постель и руками начинают есть из твоей тарелки))

Я допускаю что мой дом, моя жизнь да и я сама могу не соответствовать вашему представлению! Но совершенно не обязательно мне об этом сообщать. У меня всё. И да, я очень сложно устроена: все кто меня хвалит – хорошие, а кто ругает – плохие)))) (осторожно, в тексте юмор)