"Обычная женщина-2": Анна Михалкова снова блеснула в роли дошедшей до дна сутенерши

На видеоплатформе Премьер идет показ второй части детективного телесериала «Обычная женщина» с Анной Михалковой, который можно назвать одним из лучших российских сериальных продуктов.

Сериал не получил в 2018 году по ряду объективных обстоятельств хорошие рейтинги, но это не помешало ему быть замеченным любителями жанра и кинокритиками. «Обычную женщину» часто сравнивают с американским топовым сериалом «Во все тяжкие», кинокритики называют это банальностью и трюизмом, однако это, пожалуй, лучшая похвала. «Во все тяжкие» хорош всем, но сценарий, драматические повороты, сюжет в нем безупречны, и в «Обычной женщине» это тоже сильная сторона.

В первой части обычная женщина, домохозяйка Марина, владелица маленького цветочного бизнеса и по совместительству сутенерша оказывается в неприятной ситуации: в отеле после встречи с клиентом убита ее проститутка, и Марина со свойственной ей напористостью решает проблему. Она заворачивает тело в матрас и вывозит. Но чем активнее действует обычная женщина, тем больше проблем себе создает и тем интереснее сюжет.

В первой части главный вопрос: как Марина дошла до жизни такой, как опустилась до дна, есть ли у нее сожаление и раскаяние.

И ответ на него в первой части авторы дают: Марина не считает, что поступает аморально, не видит в этом ничего страшного, ее задача – сохранить семью, которая разваливается на глазах. Муж-врач (Евгений Гришковец) изменяет с молоденькой помощницей, старшая дочь связались с плохим парнем и попала в дурную историю, младшая от всей души ненавидит и желает смерти братику, который даже еще не родился.

Во второй части Марине приходится решать проблему, которую она сама же и создала: теперь ей надо «организовать» мертвую проститутку и подставить того же самого клиента под убийство, иначе она «присядет» сама. И Марина начинает действовать, как она привыкла – быстро и смело, потому что другого выбора у нее нет: в мире слабых мужчин, как ее муж, приходится быть сильной. А поскольку во внутреннем мире героини зритель разобрался еще в первом сезоне, то во втором все, что могут дать сценаристы, это интересный сюжет криминальной драмы. Во второй части в целом больше поворотов, динамики, трэша, больше юмора, и серии смотрятся на одном дыхании.

Татьяна Догилева в роли злой свекрови бесподобна: что ни фраза, то огонь.

Хороша и актриса Дарья Савельева, сыгравшая следователя Веру, которая пытается наказать убийцу своей сестры и забыться, напиваясь вдрызг прямо на работе. Это еще одна сильная женщина, но, в отличие от Марины, она не хочет встроиться в систему, а борется с ней. И ее тоже окружают слабые мужчины: следователь Федя, неплохой по сути парень, но не «воин». Ему бы просто прильнуть после секса к надежному женскому плечу, а Вере нужно совсем другое, и отношения с ним для нее – случайный интим.

Зло глубоко пускает корни, и вторая часть об этом. Нельзя заниматься таким ремеслом и жить без последствий, окружающие, если и не знают чего-то, то чувствуют. Старшая дочь Марины подговаривает своего парня на преступление, младшая чуть не убивает родившегося братика, свекровь предлагает свалить вину на «коллег», купить у одной из них признание в убийстве проститутки.