"Фигура – огонь!" Фото 61-летней Ларисы Вербицкой в купальнике вызвало восторг у фанатов
Телеведущая рассказала, что в жару ее спасает "японский антишарф"
Известная телеведущая всегда поражала своей необыкновенной моложавостью и жизнерадостностью. Лариса Викторовна всю жизнь занимается йогой, не ест мяса и вообще тщательно следит за своим здоровьем.
Недавно Вербицкая рассказала своим подписчикам в Instagram о необычных способах пережить жаркие деньки.
По словам телеведущей, она часто бывала в странах, где столбик термометра показывал +45, и всегда чувствовала себя хорошо.
Помогали ей несколько простых правил: главное на жаре – двигаться плавно и держаться в тени; не пить холодную воду, которая мгновенно испаряется (ее лучше заменить чаем или несладким квасом), а также использовать «японский антишарф».
– Главный фокус – «антишарф», или «японский кондиционер», – сообщила Вербицкая. На японских гравюрах или в японском кино часто можно видеть людей в белых платочках на шее. Это оно и есть. Просто попробуйте. Возьмите белый чистый платочек, смочите в холодной воде, повяжите на шею. Когда платочек высыхает, смочите его снова. Облегчение наступает через пару минут.
Свои полезные советы Вербицкая проиллюстрировала фотографией с недавнего отдыха, на котором она гуляет по побережью в купальнике. Поклонники пришли в настоящий восторг от стройности теледивы.
«Фигура – огонь!», «Лариса, сколько у Вас энергии, позитива, красоты, желания и стремления добиваться лучшего! Вы вдохновляете!», «Хоть одна леди осталась, которая с собой ничего не делает... Красивая. Женщина от природы!» – наперебой писали поклонники Ларисы.
Что ж, отличной форме телеведущей и впрямь можно лишь по-доброму позавидовать!
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