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"Фигура – огонь!" Фото 61-летней Ларисы Вербицкой в купальнике вызвало восторг у фанатов

Телеведущая рассказала, что в жару ее спасает "японский антишарф"

Фото: Global Look Press

Известная телеведущая всегда поражала своей необыкновенной моложавостью и жизнерадостностью. Лариса Викторовна всю жизнь занимается йогой, не ест мяса и вообще тщательно следит за своим здоровьем.

Недавно Вербицкая рассказала своим подписчикам в Instagram о необычных способах пережить жаркие деньки. 

По словам телеведущей, она часто бывала в странах, где столбик термометра показывал +45, и всегда чувствовала себя хорошо.

Помогали ей несколько простых правил: главное на жаре – двигаться плавно и держаться в тени; не пить холодную воду, которая мгновенно испаряется (ее лучше заменить чаем или несладким квасом), а также использовать «японский антишарф».  

– Главный фокус – «антишарф», или «японский кондиционер», сообщила Вербицкая. На японских гравюрах или в японском кино часто можно видеть людей в белых платочках на шее. Это оно и есть. Просто попробуйте. Возьмите белый чистый платочек, смочите в холодной воде, повяжите на шею. Когда платочек высыхает, смочите его снова. Облегчение наступает через пару минут.

Фото: Instagram

Свои полезные советы Вербицкая проиллюстрировала фотографией с недавнего отдыха, на котором она гуляет по побережью в купальнике. Поклонники пришли в настоящий восторг от стройности теледивы. 

Фото: Instagram

«Фигура – огонь!», «Лариса, сколько у Вас энергии, позитива, красоты, желания и стремления добиваться лучшего! Вы вдохновляете!», «Хоть одна леди осталась, которая с собой ничего не делает... Красивая. Женщина от природы!» – наперебой писали поклонники Ларисы. 

Что ж, отличной форме телеведущей и впрямь можно лишь по-доброму позавидовать!

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