"Фигура – огонь!" Фото 61-летней Ларисы Вербицкой в купальнике вызвало восторг у фанатов

Известная телеведущая всегда поражала своей необыкновенной моложавостью и жизнерадостностью. Лариса Викторовна всю жизнь занимается йогой, не ест мяса и вообще тщательно следит за своим здоровьем.

Недавно Вербицкая рассказала своим подписчикам в Instagram о необычных способах пережить жаркие деньки.

По словам телеведущей, она часто бывала в странах, где столбик термометра показывал +45, и всегда чувствовала себя хорошо.

Помогали ей несколько простых правил: главное на жаре – двигаться плавно и держаться в тени; не пить холодную воду, которая мгновенно испаряется (ее лучше заменить чаем или несладким квасом), а также использовать «японский антишарф».

– Главный фокус – «антишарф», или «японский кондиционер», – сообщила Вербицкая. На японских гравюрах или в японском кино часто можно видеть людей в белых платочках на шее. Это оно и есть. Просто попробуйте. Возьмите белый чистый платочек, смочите в холодной воде, повяжите на шею. Когда платочек высыхает, смочите его снова. Облегчение наступает через пару минут.