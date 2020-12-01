Лариса Вербицкая: От депрессии меня спасают говорящие попугайчики!

30 ноября Ларисе Вербицкой исполнилось 60 лет. К круглой дате она подошла в отменной форме. Вербицкая откровенно рассказала нам о секретах своей красоты, способах борьбы с депрессией и отношениях с мужем.

– Никаких пышных торжеств устраивать не буду, – говорит Лариса. – Сейчас пандемия: не до гуляний. Отметим узким кругом. Самый веселый день рождения был у меня в 1985 году, накануне которого у нас с мужем Александром была свадьба! С того дня у нас два дня рождения: мой и нашей семьи! С мужем мы уже 35 лет вместе. Недавно прочла, что английские ученые утверждают: пары с большим семейным стажем со временем общаются не больше тридцати минут в день. И это, мол, идет на пользу браку, так как именно благодаря непродолжительному общению они сохраняют свои семьи. Но я с этим утверждением категорически не согласна. Мы с моим мужем даже не представляем, как это можно разговаривать всего тридцать минут в день. Мы любим общаться и делаем это с удовольствием.

– Как сложился уходящий год?

– Этот год был для меня таким же сложным, как и для всех… Все планы обрушились, надежды на интересные поездки улетучились. Но кое-что удалось сохранить и осуществить. Самое главное – я наконец-то решилась и написала книгу! Скоро она выйдет в издательстве «АСТ». Кроме этого, я участвовала в двух проектах «Первого канала» и была членом жюри премии «На благо мира». И конечно, в таких ограниченных строгими запретами условиях моя активность была направлена на общение с моими подписчиками в инстаграме. Я не думаю, что следующий год будет свободен от пандемии, во всяком случае, его первая половина… Пока нет надежной вакцины, опасность заражения вирусом сохранится.

– Но мечтать же не возбраняется!

– Все мы живет мечтами, поэтому рассчитываю побывать в своих любимых местах, посетить театральные премьеры и выставки, выбрать точку на карте и обязательно посмотреть, как там на самом деле! Пока пандемия медленно, но жестоко развивается, я предпочитаю не играть ни в русскую, ни в какую другую рулетку и неукоснительно соблюдаю все правила – ношу маску и перчатки. Хотя и слышу со всех сторон много отрицательных мнений от противников ограничений. Отказываться от малейшего шанса не заразиться не намерена. Главной защитой от вируса я считаю соблюдение социальной дистанции! Моя мама всегда говорит: «Береженого и Бог бережет!» Разве тут можно возразить?!

– Все жалуются, что во время пандемии набрали лишний вес, а вы – совершенны! Как поддерживаете форму?

– Ежедневная утренняя гимнастика и упражнения йоги, вечером прогулка с вяло сопротивляющимся мужем. Мы проходим по два-три километра. Контролирую свое питание. Я люблю простую, нежирную пищу. Предпочитаю морепродукты, если они хорошего качества. У моего мужа другие предпочтения: он обожает плов. Я его не ем. Так много риса съела на необитаемом острове, когда участвовала в шоу «Последний герой», что на всю жизнь наелась! Я не могу сказать, что сейчас сижу на диетах. Но стараюсь придерживаться правильного питания. Я почти не ем сладкое, копченое, жирное. Бывают праздники.

– Но они случаются редко...

– Этим и хороши. А вот голодать не умею – мой организм такой способ похудения не приемлет. Поэтому никаких разгрузочных дней в моей жизни уже давно нет. А еще я практически не употребляю спиртное.

– А что скажете по поводу депрессии? Наверняка, как у человека творческого, она случается часто?

– Депрессия? У меня? Нет, на такое я неспособна! Могу огорчиться, расстроиться, погрустить, но только недолго! На это времени свободного нет, да и, честно признаюсь, причин тоже нет! Грусть лечу домашними делами, огорчения стараюсь поскорее забывать, а если что-то или кто-то меня расстроит – беру айфон, листаю ленту с разными красивыми и забавными птичками. Мне особенно поднимают настроение говорящие попугайчики!