Анита Цой: Вдруг начала неметь рука

Народная артистка России, 50-летняя певица Анита Цой рассказала о тяжелых последствиях после перенесенного ею ковида в эфире программы «Ты не поверишь» на НТВ, передает «МК».

По словам исполнительницы, когда она считала, что болезнь уже отступила, у нее вдруг начала неметь рука. После полного обследования выяснилось, что после ковида у Цой в организме нарушился баланс гормонов и минералов, что и привело к такому результату.

Певице пришлось поехать в швейцарскую клинику, где она потратила более трех миллионов рублей на восстановление.

Операция и реабилитационный период прошли успешно, и сейчас Анита готова приступить к творческой работе и вернуться на сцену.

Ранее сообщалось, что 11 июня российская певица МакSим почувствовала себя плохо, и спустя 5 дней ей понадобилась госпитализация, в ходе которой медики выяснили, что у артистки поражено до 40% легких. 19 июня врачи ввели певицу в искусственную кому. Позже СМИ сообщили, что процент поражения ее легких вырос до 75%. Исполнительница до сих пор находится в тяжелом состоянии.