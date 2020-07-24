Мария Максакова: Скандал на съемках шоу Малахова – коммерческая история

– Я думаю, что он действительно никакого отношения не имел к редакторской деятельности, людоедской и омерзительной. Это был просто бенефис вора в законе. Выход отца киллера – последний плевок в мою сторону, ударили по-больному. Когда он появился в студии, я поняла, что Малахов сам в шоке от того, что происходит в студии. Потому что перекос был настолько очевиден, что его едва удалось исправить при монтаже. Счастливые телезрители не видели того балагана и абсолютно людоедского ощущения, кровавого и жестокого, которое было в студии. Зрители увидели припудренный вариант. Андрей, встав на колени, совершил эмоциональный жест. Он хотел дать понять мне и всем, что к этой деятельности он не имел никакого отношения. И я тоже в это верю. Редакторская деятельность скорее всего была не безвозмездной. Здоровому человеку и в голову не придет обелять преступное сообщество вора в законе из-за сочувствия. Хорошо прослеживается коммерческая история. И конечно же Андрею это было неприятно.

– Малахов, наверное, сам не ожидал, что вы столь эмоционально воспримете появление отца киллера?

– Когда отец киллера вышел в студию, он кричал несколько фраз, часть из которых потом вырезали. Например, что Тюрин – авторитет, который надо заслужить, что сын выполнял приказ и, проявляя доблесть, правильно сделал, убив моего мужа. Знаете, если бы у меня был шанс узнать имя заказчика, я бы встретилась с этим человеком. Пускай бы мне это было очень неприятно, пускай меня бы потом рвало полдня... Его появление в студии – редакторская работа. Им, наверное, хотелось показать Тюрину кадры моего отчаяния, как я рыдала. Им надо было распластать меня.

«Моя мама просто загнана в угол»

– Маша, как я понимаю, вы сейчас живете в квартире, которая вернулась к вам?

– Да. Люди, которые занимали ее последние несколько лет, спешно бежали, оставив жуткий беспорядок. Когда я только зашла туда, испытала чувство брезгливости. А потом взяла ведро с тряпкой и все начала мыть. Вскоре поняла, что сама не в состоянии все вычистить, и вызвала клининговую компанию. В настоящий момент здесь все более-менее хорошо, аура восстановилась.

У Малахова сидела свора гавкающих собак!

– С домовым уже успели познакомиться?

– Я знакома с ним с 2006 года. Я же живу давно в этой квартире. На сей раз долго искала его. У него стресс был страшный. Домовой очень жаловался: говорил, что никак не ожидал того, что происходило в квартире последние годы, что с ним было все не согласовано. Страшно был расстроен, опечален, обижен. Говорил, что это никуда не годится. Сказал, что старался охранять все, как мог. Еле-еле убедила домового в том, что теперь уже я вернулась. Он сказал, что, если еще произойдет что-то подобное и Тюрин сможет захватить квартиру, мало не покажется. Так что все должны иметь в виду: мой домовой раздосадован. И если случится еще один эпизод, он будет просто разъярен.

– Мама вам так и не звонит?

– Не звонит. Более того, два дня назад умерла женщина, которая была ученицей еще моей бабушки и которая фактически меня воспитала. Когда я стала проявлять музыкальные способности, она стала со мной заниматься. С пятилетнего возраста я все каникулы проводила с Ирой. У нас с ней были близкие отношения, она поддерживала меня, верила в меня. Когда я написала маме сообщение, что Ира умерла, она мне прислала в ответ смайл в виде сложенных ручек.

– И все?

– Да. Я поняла, что после этих эфиров она еще больше загнана в угол Тюриным. Очевидно, что они не слишком довольны, что у них не получается на белое сказать черное. Маме, видимо, запрещено со мной связываться. Понятно, что она все равно моя мама, как бы она себя ни вела в данный момент. И Тюрин осознает, что во время наших разговоров, особенно если они будут частыми, у нее сердце дрогнет. Она же не рептилия, а живой человек. Поэтому и контакты со мной ей запрещены. Если бы мама пришла в студию и сказала: «Все, что говорит Маша – правда», все бы закончилось уже сейчас. Тюрин бы приполз и начал извиняться. А сейчас пока идет дурное противостояние. Мне надо рассчитывать на правоохранительную систему, нежели на своих родственников. Надеюсь, они не поддадутся его цыганскому гипнозу, как моя мама.

– Дочь Люся тоже с вами не общается?

– Да, она не хочет разговаривать. Те пятнадцать минут, которые записали сотрудники Малахова, она достаточно нагло со мной разговаривала. Говорила, что хочет мое имущество, а меня видеть не хочет. Мне потом писали: «Другой бы человек в достаточно резкой форме ответил ребенку!» А я общалась мягко, хотя мне было неприятно. Но я не ругалась, старалась воззвать к ее разуму, совести и здравому смыслу.

– Что должно случиться, чтобы вы все помирились?

– Должно что-то сдвинуться в правовой плоскости. Как только это произойдет, сразу все родственники приползут ко мне и начнут говорить, как они мне сочувствовали, как у них сердце кровью обливалось, когда они смотрели за тем, как Тюрин меня рвет на части. Думаю, что у этой мыльной оперы будет такое продолжение в виде долгого и длительного раскаяния моих родственников. Они же сейчас по сути подельники Тюрина, помогают ему терзать меня. Все это вызывает исключительно презрение к ним. И как бороться с этим чувством, я не знаю. Простить их будет можно, а вот как начать снова с ними общаться? Для меня это будет почти невозможным.

«Я коммерчески успешна»

– Я так понимаю, что вы настолько заняты этими вопросами, что на отдых времени не останется?

– Постараюсь совместить. Сейчас учу две новые партии: Элеонора («Трубадур») и донна Анна («Дон Жуан»). Должна была быть еще Саломея и одна современная опера... Но я еле успеваю. Поэтому приняла решение пока учить две партии. Во время отпуска буду каждый день заниматься с пианисткой. У меня всегда получается, что лето – наполовину отдых, а наполовину работа. Я люблю море, но приходится совмещать. Потому как найти время для того, чтобы выучить так много нового музыкального материала, в другое время года у меня нет.

– В России петь не собираетесь?

– Пока не предлагают. Но я не рвусь: у меня есть где петь. Более того, это бы создало неоднозначную реакцию. По большому счету руководство московских театров сейчас старается уловить, какой ветер в отношении меня будет дуть... Они проявляют осторожность. Хотя всем понятно, что я коммерчески очень успешна, собираю залы по всему миру. Но им перед тем, как выходить ко мне с предложением, надо сверить часы с конъюнктурой. Кстати, не факт, если бы мне предложили что-то петь в российских театрах, что я бы ответила согласием...

Кстати

«Изнуряю себя диетами!»

Во время эфиров у Малахова зрители отметили, что Максакова прекрасно выглядит. Звезда уверяет: ее внешность – залог труда. Работа над внешностью у Марии идет круглосуточно.

– Я изнуряю себя спортом и диетами, – говорит Маша. – Практиковала интервальное голодание: сначала 16 на 8, потом – 16 на 6. Сейчас, как хищница, ем один раз в день, вечером. А днем пью только кофе и воду. Мне все это тяжело дается. Но ничего: привыкаю. А что вы хотите? С возрастом метаболизм замедляется, поэтому есть надо как можно меньше, а двигаться как можно больше. Плюс я работаю с хорошими косметологами и врачами. И если вы считаете, что я хорошо выгляжу, значит, наша деятельность успешна.