Анна Калашникова: Лера Фрост пиарится на личной трагедии Бородиной

Калашникова считает, что Лера Фрост пиарится на личной трагедии ведущей

Певица и актриса Анна Калашникова рассказала о причинах ссоры телеведущей и Курбана Омарова, который уже около месяца не выкладывает совместные фотографии с Ксенией.

По нашим данным, он съехал из загородного дома, где они жили вместе с Ксюшей. На днях мужчину заметили в обществе экс-участницы «Дома-2» Леры Фрост в одном из ресторанов.

Видео их общения выложили в интернет. Сама Лера после этого заявила, что отношений у Ксюши и Курбана нет. Мол, теледива допекла его ревностью.

Певица и актриса Анна Калашникова, в свою очередь, считает: Фрост просто пиарится на непростых отношениях Бородиной с мужем.