Анна Калашникова: Лера Фрост пиарится на личной трагедии Бородиной
Певица и актриса рассказала о причинах ссоры телеведущей и ее супруга Курбана Омарова
Калашникова считает, что Лера Фрост пиарится на личной трагедии ведущей
Певица и актриса Анна Калашникова рассказала о причинах ссоры телеведущей и Курбана Омарова, который уже около месяца не выкладывает совместные фотографии с Ксенией.
По нашим данным, он съехал из загородного дома, где они жили вместе с Ксюшей. На днях мужчину заметили в обществе экс-участницы «Дома-2» Леры Фрост в одном из ресторанов.
Видео их общения выложили в интернет. Сама Лера после этого заявила, что отношений у Ксюши и Курбана нет. Мол, теледива допекла его ревностью.
Певица и актриса Анна Калашникова, в свою очередь, считает: Фрост просто пиарится на непростых отношениях Бородиной с мужем.
– Конечно, между ними ничего нет: где Лера, а где Курбан! – говорит Анна. – Они просто общаются как приятели. Со стороны Леры это просто желание хайпануть на непростой ситуации. Больше чем уверена: то видео из ресторана слила журналистам сама Лера. Она же любит хайповать на чужих парнях, чужих отношениях. Ради хайпа Фрост готова на все!
Анна надеется, что Ксения и Курбан еще сойдутся. Впрочем, добавляет: в отношениях с Бородиной Омарову было несладко. Выдержать звездную жену рядом непросто.
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Рубрика: Шоу-бизнес